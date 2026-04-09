Netanyahu ordena negociaciones directas con Líbano para establecer la paz y "desmantelar" a Hezbolá

Un cartel con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en Teherán, Irán. Foto: AP

MADRID, (EUROPA PRESS) - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves que ha ordenado mantener negociaciones directas con Líbano para establecer "relaciones pacíficas" y trabajar conjuntamente en "desmantelar" al partido milicia chií Hezbolá.

El líder israelí reclamó que las negociaciones tengan lugar "lo antes posible" siguiendo las "reiteradas peticiones" de Beirut para mantener contactos y detener la ofensiva lanzada por Israel siguiendo los ataques de Hezbolá en el marco de la guerra en Irán.

"Las conversaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y en el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y el Líbano", ha afirmado en un comunicado difundido por la Oficina del primer ministro en redes sociales, al tiempo que ha valorado el llamamiento a "desarmar Beirut" que ha hecho este mismo jueves el primer ministro libanés, Nawaf Salam.

En todo caso, Netanyahu insistió en que "no hay alto el fuego en Líbano" y aseguró que el Ejército seguirá "atacando a Hezbolá con toda (su) fuerza". "No nos detendremos hasta que hayamos restablecido su seguridad", ha agregado.

Casi mil 900 personas han muerto en Líbano desde el inicio de esta última ofensiva, incluyendo más de 300 en la última jornada cuando en plena tregua entre Estados Unidos e Irán, lanzó el ataque más amplio contra Líbano.

Israel viene justificando sus acciones en el país vecino, donde mantiene también una expansión territorial en el sur, por la inacción de las autoridades libanesas frente a la milicia chií, contexto en el que Netanyahu había recalcado en las últimas horas que el Ejército israelí "seguirá atacando a Hezbolá con fuerza y precisión".