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Apuñalamiento en escuela secundaria de Washington deja sies heridos, incluida la sospechosa

Todos los heridos fueron apuñalados o sufrieron cortes, dijo Shelbie Boyd, portavoz del Departamento de Policía de Tacoma. La sospechosa estaba entre quienes sufrieron cortes en el altercado.
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Internacional
viernes, 1 de mayo de 2026 · 08:42

TACOMA, Washington, EE.UU. (AP). — Una estudiante de una escuela secundaria de Tacoma fue fichada con cinco cargos de agresión en primer grado después de que cuatro estudiantes y un guardia de seguridad resultaron heridos en un apuñalamiento en la escuela el jueves, informó la policía.

El Departamento de Bomberos de Tacoma trasladó a cinco personas a hospitales desde la escuela secundaria Foss, cuatro de ellos en estado crítico y uno más con lesiones leves, dijo Chelsea Shepherd, portavoz del departamento.

Una sexta persona estaba bajo custodia policial y fue trasladada a un hospital con lesiones leves, señaló. Todos se encontraban en condición estable a última hora de la tarde.

Todos los heridos fueron apuñalados o sufrieron cortes, dijo Shelbie Boyd, portavoz del Departamento de Policía de Tacoma. La sospechosa estaba entre quienes sufrieron cortes en el altercado.

La escuela entró en confinamiento a la 1:38 de la tarde y se evacuó a los estudiantes de forma segura a las 2:45 de la tarde, informó el distrito de escuelas públicas de Tacoma en un comunicado.

“La escuela fue asegurada y ya iniciamos una investigación”, indicó Boyd, agregando que se estableció un área de reunificación en la escuela para que los padres pudieran recoger a sus hijos.

Se cancelaron las actividades escolares y extraescolares del viernes. La escuela reabrirá el lunes con la presencia de consejeros para brindar apoyo a estudiantes y personal.

“Agradecemos la acción rápida y serena de nuestro personal y de nuestros servicios de emergencia”, señaló el distrito.

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