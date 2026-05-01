Arquidiócesis de Nueva York indemniza a víctimas de abuso sexual con 800 millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- La Arquidiócesis Católica de Nueva York acordó pagar 800 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial con mil 300 supervivientes de abusos sexuales, lo que supone una de las indemnizaciones más cuantiosas de la oleada de demandas por abusos sexuales cometidos por clérigos en Estados Unidos.

Este acuerdo solo es superado por el de 880 millones de dólares alcanzado por la Arquidiócesis de Los Ángeles en 2024.

La Iglesia católica ha pagado miles de millones de dólares en arreglos en todo Estados Unidos en los últimos años, después de que Nueva York y otros estados promulgaran leyes que permitían temporalmente a las víctimas de abusos sexuales infantiles presentar demandas por delitos cometidos hace décadas.

Jeff Anderson y Mike Finnegan, abogados que representan a 300 supervivientes de abusos con reclamaciones contra la Arquidiócesis, afirmaron que el acuerdo fue un triunfo que pondría fin a casi seis años de batallas legales con la Iglesia y sus aseguradoras.

El acuerdo propuesto está sujeto a la documentación final y al pleno consentimiento de los supervivientes antes de que se complete, dijo Anderson.

El arzobispo Ronald Hicks dijo en una carta enviada el 1 de mayo a los feligreses que se siente "cautelosamente optimista" de que todos los demandantes por abusos sexuales apoyarán el acuerdo.

Hicks, quien asumió el cargo de arzobispo de Nueva York en febrero, dijo que la Iglesia había recortado el gasto en personal y los gastos operativos para financiar el acuerdo.

"Ha sido un proceso doloroso, sobre todo para las víctimas y sus familias y seres queridos, que han sufrido, en la mayoría de los casos, durante décadas", afirmó el arzobispo.

Además del pago de 800 millones de dólares, la Arquidiócesis accedió a hacer públicos los documentos relativos a los agresores sexuales dentro de la Iglesia.

"Está lejos de ser una rendición de cuentas completa, pero es una muestra de responsabilidad", declaró Anderson en un comunicado emitido el viernes.

El acuerdo permitirá a los supervivientes de abusos demandar a las aseguradoras de la Iglesia para obtener indemnizaciones adicionales.

Un proceso diferente para no revictimizar

El texto también evita la quiebra de la Arquidiócesis. La Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York, aprobada en 2019, y leyes similares en otros estados han llevado a muchas grandes organizaciones católicas a solicitar la protección por quiebra en todo Estados Unidos.

En el estado de Nueva York, todas las diócesis, excepto la Arquidiócesis de Nueva York y la diócesis de Brooklyn, se han declarado en quiebra para cerrar acuerdos similares en las demandas por abusos sexuales.

Finnegan, que también representó a los supervivientes en la demanda de Los Ángeles, afirmó que llegar a un acuerdo fuera del proceso de quiebra es mejor tanto para los supervivientes como para las diócesis católicas.

"Ha sido mejor para ambas partes llegar a una resolución antes, en lugar de pasar por un proceso de quiebra largo y costoso", declaró.

La Arquidiócesis de Nueva York y los supervivientes de abusos iniciaron la mediación en diciembre ante el juez jubilado del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, Daniel Buckley, quien también actuó como mediador en el acuerdo de Los Ángeles.

En una declaración realizada en aquel momento, el cardenal Timothy Dolan reconoció que el abuso sexual de menores había sido un capítulo vergonzoso del pasado de la Iglesia.

Autor: Reuters