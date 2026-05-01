Donald Trump amplía las sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno cubano

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- En un intento por ejercer mayor presión sobre La Habana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes 1 de mayo una orden ejecutiva que amplía las sanciones de Washington contra el Gobierno cubano, adelantaron dos funcionarios de la Casa Blanca a la agencia de noticias Reuters.

Las nuevas sanciones apuntan a entidades, personas y empleados estatales señalados como colaboradores del aparato de seguridad del Gobierno cubano o que sean "cómplices" de corrupción o violaciones graves de los derechos humanos, explicaron los funcionarios.

Además, la orden contempla castigos secundarios por realizar o facilitar transacciones con las personas sancionadas, añadieron las fuentes a la agencia británica.

Hasta el mediodía de este viernes no se conocía el número de personas o entidades sancionadas en virtud de la orden. Los funcionarios citados por Reuters comentaron que la medida contenía una advertencia implícita a Cuba, al acusar al Gobierno de haberse alineado con Irán y grupos militantes como Hezbolá.

"Cuba ofrece un entorno propicio para operaciones hostiles de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 160 kilómetros del territorio estadounidense", declaró uno de los funcionarios, en línea con lo manifestado el pasado martes 28 de abril por el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien acusó al Gobierno castrista de facilitar la presencia de servicios de inteligencia "enemigos".

No obstante, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó esa hipótesis horas más tarde, al acusar a Washington de "fabricar pretextos con argumentos débiles y falaces".

"Cuba es un país pacífico que no agrede a otros, no permite que su territorio se use contra otros y tiene un historial limpio contra el terrorismo, el crimen internacional organizado y la violencia", escribió el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales.

Trump estrecha el cerco contra La Habana

Las nuevas sanciones de este viernes constituyen el último ataque directo de la Administración Trump contra Cuba, país al que el republicano se ha referido reiteradamente como un lugar al borde del colapso.

Washington impuso sanciones y aumentó la presión contra la isla a principios de este año, cuando detuvo las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba tras derrocar a Nicolás Maduro, en la madrugada del 3 de enero.

Posteriormente, Trump firmó una orden ejecutiva que amenazaba con imponer aranceles a cualquier otro país que abasteciera de petróleo a Cuba, lo que llevó a México, otro de los principales proveedores, a detener los envíos a la nación latinoamericana.

La escasez de combustible en el país contribuyó a tres apagones importantes a escala nacional y provocó que muchas aerolíneas extranjeras suspendieran sus vuelos a la isla. Además, servicios esenciales, como la sanidad o la educación, se han visto comprometidos.

Bajo la Presidencia de Trump, las fuerzas estadunidenses han lanzado ataques contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela y han entrado en Caracas para capturar a Maduro. Además, junto con Israel, han librado una guerra contra Irán desde el pasado 28 de febrero, ahora bajo una frágil tregua.

Trump ha declarado que "Cuba es la siguiente", sin especificar qué planes tiene para la isla.

Estados Unidos lleva tiempo exigiendo a Cuba que abra su economía estatal, pague reparaciones por las propiedades expropiadas por el gobierno del entonces presidente Fidel Castro y celebre elecciones "libres y justas". Por su parte, La Habana ha declarado que su forma de gobierno socialista no es negociable.

Autor: Reuters