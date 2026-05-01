Irán acusa a EU de "mentir" con sus cifras de coste de la guerra

Mujeres sostienen banderas iraníes y una fotografía del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en el centro de Teherán, Irán . Foto: AP

MADRID, (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Irán acusó este viernes a Estados Unidos de "mentir" con sus cifras sobre el coste de la ofensiva conjunta con Israel contra el país, lanzada el 28 de febrero, y afirmó que los datos "son cuatro veces superiores" a los 25,000 millones de dólares (unos 21,400 millones de euros) reconocidos el miércoles por el Pentágono.

"El Pentágono está mintiendo. La apuesta de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu le ha costado directamente a Estados Unidos 100,000 millones de dólares (cerca de 85,600 millones de euros) hasta ahora, cuatro veces más de lo que se afirma", manifestó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Así, resaltó en un mensaje en redes sociales que, además, "los costes indirectos a los contribuyentes son mucho más elevados". "La factura mensual para cada hogar estadounidense es de 500 dólares (cerca de 425 euros), y aumenta rápidamente", señaló, antes de apuntar que "Israel primero siempre significa Estados Unidos último".

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos encargado de los asuntos financieros, Jules Hurst, afirmó el miércoles que el Gobierno de Estados Unidos ya ha gastado unos 25,000 millones de dólares en la guerra contra Irán. La mayor parte de esta estimación corresponde a gastos en munición, pero también engloba gastos de operaciones y mantenimiento, así como el reemplazo de equipos.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.