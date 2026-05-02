Suman 2 mil 656 los muertos en Líbano por ataques de Israel desde el 2 de marzo pese a la tregua

Fadi Al Zein, a la izquierda, que perdió sus dos casas en ataques israelíes en su pueblo de Khiam y en Dahiyeh, busca entre los escombros de su casa dañada con un niño cerca, en los suburbios sureños de Beirut, Líbano, el sábado 25 de abril de 2026. Foto: AP Foto/Hassan Ammar

MADRID (EUROPA PRESS) - Las autoridades de Líbano informaron este sábado que la cifra de víctimas por ataques de Israel desde el 2 de marzo supera ya los 2 mil 650 muertos y los 8 mil 100 heridos, pese al alto en fuego en vigor prorrogado la semana pasada en el marco de las negociaciones entre los dos países para poner fin a los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbola.

El Ministerio de Sanidad libanés indicó en un comunicado recogido por la agencia de noticias NNA que 2 mil 656 personas han muerto mientras que 8 mil 183 han resultado heridas a causa de estos bombardeos efectuados por el Ejército israelí en esta última ofensiva, reactivada por la respuesta de Hezbolá a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, iniciados el pasado 28 de febrero.

Este balance no incluye la muerte de dos personas este mismo sábado en un ataque de aparatos de la aviación israelí contra un edificio residencial y comercial de la localidad de Zibdin.

Además, Israel bombardeó objetivos en Deir al Zahrani y Al Duwair, pero en ambos casos los explosivos no han detonado. También realizó ataques en Kefar, en el distrito de Bint Yebeil.

Igualmente se informó de ataques israelíes en Shukin, en el distrito de Nabatiye, que cobraron la vida de cinco personas, tres de Shukin, una de Mefdún y dos ciudadanos sirios.