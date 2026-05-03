Provocan disturbios afuera de hospital en Australia donde atienden a asesino de una niña de 5 años. Foto: Rhett Hammerton/AAP vía AP

MELBOURNE, Australia (AP).- Una multitud enfurecida provocó disturbios a las afueras de un hospital en el interior de Australia donde un hombre acusado de matar a una niña de 5 años estaba siendo atendido por golpes recibidos por un justiciero.

El acusado, Jefferson Lewis, presuntamente secuestró a la niña en una comunidad indígena cerca de Alice Springs, en el centro de Australia, el fin de semana. El cuerpo de la niña, conocida ahora como Kumanjayi Little Baby debido a la prohibición indígena de nombrar a los fallecidos, fue hallado el jueves.

Según informaron las autoridades, Lewis fue golpeado hasta quedar inconsciente por una turba antes de que la policía lo arrestara el jueves en una comunidad indígena.

Fue trasladado al Hospital de Alice Springs, donde cientos de personas exigieron el jueves por la noche que se enfrentara a la llamada venganza según el derecho consuetudinario, que puede incluir ser atravesado con una lanza o golpeado.

La policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Varios vehículos policiales resultaron dañados.

El hospital dio de alta a Lewis y lo entregó a la policía, que lo trasladó en avión a Darwin, la capital del Territorio del Norte, a mil 500 kilómetros al norte, para que permaneciera detenido por su propia seguridad.