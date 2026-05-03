Reportan ataque contra buque de carga cerca del estrecho de Ormuz

Una patrullera emiratí (izquieda), navega cerca de un petrolero fondeado en el golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz. Foto: AP / Fatima Shbair

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un buque de carga cerca del estrecho de Ormuz informó haber sido atacado por varias embarcaciones pequeñas, anunció el domingo el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de las fuerzas armadas británicas, lo que marca al menos dos docenas de ataques en y alrededor del estrecho desde que comenzó la guerra de Irán.

Mientras tanto, Teherán informó que estaba revisando la respuesta de Estados Unidos a su propuesta más reciente para poner fin a la guerra, pero dejó claro que no se trataba de negociaciones nucleares.

Toda la tripulación a bordo del buque no identificado estaba a salvo tras el asalto frente a Sirik, Irán, al este del estrecho, indicó el monitor británico.

Irán ha advertido que el estrecho sigue cerrado y que los barcos no afiliados a Estados Unidos o Israel pueden pasar si pagan un peaje.

Por ahora nadie se ha atribuido el ataque, el primero reportado en la zona desde el 22 de abril, cuando un buque de carga reportó ser blanco de disparos, indicó la agencia británica. Teherán efectivamente ha cerrado el estrecho al atacar y amenazar a barcos, y el nivel de alerta en el área sigue siendo crítico.

Las lanchas patrulleras iraníes, algunas impulsadas únicamente por dos motores fuera de borda, son pequeñas, ágiles y difíciles de detectar. El presidente Donald Trump el mes pasado ordenó a las fuerzas estadounidenses "disparar y matar" a pequeñas embarcaciones iraníes que desplieguen minas en el estrecho.

La frágil tregua de tres semanas parece mantenerse, aunque Trump dijo el sábado a los periodistas que nuevos ataques seguían siendo una posibilidad.

Irán revisa respuesta de EU a su propuesta más reciente

Teherán está revisando la respuesta de Estados Unidos a su propuesta más reciente, señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, citado por la agencia de noticias Mizan del poder judicial iraní.

Pero "en esta etapa, no tenemos negociaciones nucleares", dijo Baghaei. El programa nuclear de Irán y su uranio enriquecido han sido el tema central en las tensiones con Estados Unidos, pero Teherán prefiere abordarlo más adelante.

La propuesta más reciente de Irán pide resolver otros asuntos en un plazo de 30 días y busca poner fin a la guerra, en lugar de prolongar el alto el fuego, según medios iraníes vinculados al Estado.

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que estaba revisando la propuesta, pero expresó dudas de que condujera a un acuerdo, y añadió en redes sociales que "aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que han hecho" en los casi 50 años desde la Revolución Islámica.

La propuesta iraní de 14 puntos pide que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, ponga fin a su bloqueo naval, retire fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con los organismos de seguridad de Irán.

Irán envió su propuesta a través de Pakistán, que el mes pasado acogió conversaciones cara a cara entre Irán y Estados Unidos.

El primer ministro, el ministro de Exteriores y el jefe del Ejército de Pakistán siguen alentando a Estados Unidos e Irán a hablar directamente, según dos funcionarios en Pakistán que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

También el domingo, el ministro iraní de Exteriores Abbas Araghchi habló con su homólogo en Omán, que supervisó rondas previas de conversaciones antes de la guerra, y en Brasil.

Irán se mantiene firme sobre el estrecho de Ormuz

Trump ha ofrecido un plan para reabrir el estrecho de Ormuz, en la boca del golfo Pérsico, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, junto con fertilizantes que los agricultores de todo el mundo necesitan. El control de Irán sobre el estrecho ha sacudido los mercados globales.

La agencia marítima británica apuntó el domingo que había recibido reportes de que barcos cerca de Ras al-Khaimah, el emirato más septentrional de los Emiratos Árabes Unidos y cercano al estrecho, han recibido advertencias por radio para que se alejen de los fondeaderos. No estaba claro quién envió los mensajes por VHF.

Teherán "no retrocederá en nuestra posición sobre el estrecho de Ormuz, y no volverá a sus condiciones previas a la guerra", declaró el domingo el vicepresidente del Parlamento iraní Ali Nikzad, que no tiene poder de decisión en el Parlamento. Hizo los comentarios durante una visita a instalaciones portuarias en la estratégica isla iraní de Larak.

Estados Unidos ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones por pagar a Irán de cualquier forma, incluidos activos digitales, para transitar con seguridad.

Mientras tanto, el bloqueo naval de Estados Unidos desde el 13 de abril está privando a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su debilitada economía. El Comando Central de Estados Unidos apuntó el domingo que 49 buques comerciales han recibido órdenes de darse la vuelta.

"Creemos que han recaudado menos de 1,3 millones de dólares en peajes, lo cual es una cifra ínfima comparado con lo recibían antes por sus exportaciones de petróleo", declaró el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent el domingo a Fox News. Indicó que a Irán se le está agotando el espacio para almacenar petróleo y "tendrán que empezar a apagar pozos y creemos que eso sucederá la próxima semana".

La moneda de Irán sigue desplomándose

El domingo, el segundo día de la semana laboral en Irán, el rial se debilitó aún más frente al dólar estadounidense. En la calle Ferdowsi de Teherán, el principal centro de cambio de divisas de la capital, el dólar se cotizaba a 1.840.000 riales.

Los analistas señalan que existe una fuerte posibilidad de que la moneda se deprecie aún más en los próximos días.

El rial se cotizaba a 1,3 millones por dólar en diciembre, lo que entonces fue un mínimo histórico y desencadenó protestas generalizadas por el deterioro de la economía. Los mercados en Teherán siguen inestables, y los precios de algunos productos suben a diario.

Según reportes publicados en medios iraníes, varias fábricas no han renovado contratos a trabajadores tras el Año Nuevo iraní en marzo, y un número significativo de personas ha perdido su empleo.

Yousef Pezeshkian, hijo y asesor del presidente iraní Masoud Pezeshkian, escribió en Telegram que tanto Estados Unidos como la República Islámica se ven a sí mismos como ganadores de la guerra y no están dispuestos a ceder.