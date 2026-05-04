Hantavirus: causas, síntomas y caso de tres muertos en crucero del Atlántico

El crucero MV Hondius reportó tres fallecimientos y un caso confirmado de hantavirus durante su ruta por el Atlántico.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Tres pasajeros murieron durante un viaje del crucero MV Hondius, operado por la empresa Oceanwide Expeditions, mientras realizaban una travesía desde Sudamérica hacia el Atlántico. Las autoridades sanitarias investigan los hechos después de que se confirmara un caso de hantavirus en otro pasajero.

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El barco partió el 20 de marzo de 2026 desde Ushuaia, en Argentina, con destino final en Europa. Durante el recorrido, el crucero navegó por la Antártida, las islas subantárticas y territorios del Atlántico Sur.

Quiénes eran los pasajeros fallecidos

La empresa operadora informó que los fallecidos corresponden a tres pasajeros de distintas nacionalidades:

Un hombre neerlandés de 70 años, quien murió el 11 de abril a bordo

Una mujer neerlandesa de 69 años, esposa del primer fallecido, quien murió después de ser evacuada

Un pasajero alemán, quien murió el 2 de mayo durante el trayecto

El cuerpo del primer pasajero fue desembarcado en la isla de Santa Elena el 24 de abril, mientras que el tercer fallecido permanecía en el barco al momento del último reporte.

Caso confirmado de hantavirus en pasajero evacuado

Un pasajero británico fue evacuado el 27 de abril a Sudáfrica y trasladado a un hospital en Johannesburgo, donde las pruebas confirmaron infección por hantavirus.

Las autoridades sanitarias indicaron que el paciente se encuentra en estado grave y recibe atención especializada. Este es el único caso confirmado por laboratorio hasta el momento.

La empresa operadora señaló que no existe confirmación de que las tres muertes estén relacionadas con el virus.

Ruta del crucero y puntos de escala

El itinerario del MV Hondius incluyó múltiples escalas en zonas remotas. Entre los puntos visitados se encuentran:

Antártida

Islas Malvinas

Georgia del Sur

Tristán da Cunha

Santa Elena

Isla Ascensión

Cabo Verde

Al momento de los reportes más recientes, el barco se encontraba frente a Cabo Verde, donde autoridades locales restringieron el desembarco de pasajeros con síntomas.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados. El contagio ocurre al inhalar partículas contaminadas con orina, heces o saliva de estos animales en espacios cerrados.

También puede transmitirse por contacto directo con superficies contaminadas o, en casos poco frecuentes, entre personas dependiendo de la variante del virus.

Las investigaciones en el crucero buscan determinar si la exposición ocurrió antes del embarque o en alguna de las escalas del viaje.

Medidas y seguimiento sanitario

Tras los casos detectados, la empresa informó que activó protocolos médicos a bordo, incluyendo aislamiento de personas con síntomas y monitoreo del resto de pasajeros.

Las autoridades sanitarias de distintos países participan en el seguimiento debido al carácter internacional del viaje.

Hasta el momento, no se han confirmado nuevos casos positivos entre los pasajeros o la tripulación.