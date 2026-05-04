Irán pide a EU que "abandone demandas poco razonables" para lograr acuerdo sobre fin de la guerra

Vehículos circulan junto a una valla publicitaria con una imagen del estrecho de Ormuz y los labios cosidos del presidente estadounidense Donald Trump en una plaza del centro de Teherán, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. Foto: AP

MADRID, (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Irán ha vuelto a pedir este lunes a Estados Unidos que "abandone sus demandas poco razonables" para lograr un acuerdo, al tiempo que ha reiterado que la falta de un entendimiento deriva de las "acciones destructivas" y las "continuadas violaciones de los tratados" por parte de Washington.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que Teherán recibió la última propuesta de Washington a través de Pakistán, que ejerce labores de mediación, y ha subrayado que "Estados Unidos mantiene su costumbre de exagerar y presentar demandas poco razonables".

"La otra parte está constantemente cambiando sus posiciones y afectando al proceso diplomático", ha dicho en rueda de prensa, al tiempo que ha reseñado que los temas relativos al programa nuclear no están siendo abordados en este proceso, en el que "únicamente se discute sobre un cese completo de la guerra" desatada tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Así, ha esgrimido que "el principal factor que bloquea todos los procesos diplomáticos son las acciones destructivas y continuas violaciones de los tratados por parte de Estados Unidos" y ha manifestado que el Gobierno iraní "no abandonará sus posiciones" en este proceso de conversaciones, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"En la diplomacia con Estados Unidos debemos, con confianza y apoyo popular, actuar con todo nuestro poderío para lograr los intereses de Irán", ha señalado Baqaei, quien ha confirmado "contactos directos" con Rusia y China para abordar la situación. Sin embargo, ha subrayado que Teherán "sabe que depende de sí mismo, en última instancia, para poner fin a la guerra".

Por otra parte, ha vuelto a criticar al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, por sus "afirmaciones incorrectas" sobre el programa nuclear iraní, "a pesar de ver el sabotaje y la agresión militar estadounidense durante las negociaciones".

La ofensiva fue lanzada por Estados Unidos e Israel en medio de unas negociaciones indirectas entre Teherán y Washington para alcanzar un acuerdo nuclear. En junio de 2025, en medio de un proceso similar, Israel inició un ataque contra el país, al que se sumó posteriormente Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Pakistán.