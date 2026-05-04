Monster Truck arrolla a público durante exhibición; hay tres muertos y más de 35 lesionados (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una exhibición de Monster Truck terminó en tragedia luego de que uno de los automóviles de llantas gigantes perdiera el control y arrollara a una parte de los espectadores, dejando un saldo de tres muertos y más de 35 lesionados.

El incidente ocurrió este domingo 3 de mayo durante el evento Popayán Monster Truck 2026 en el Boulevard Rose, ubicado en el municipio de Popayán, capital del departamento del Cauca, al suroeste de Colombia.

En redes sociales se han difundido videos en los que se ve al vehículo de gran tamaño atravesar una pista de obstáculos y realizar acrobacias. Al momento de girar en otra dirección, la conductora pierde el control y se dirige a las vallas metálicas donde se encontraban decenas de asistentes hasta que se estrella con unas estructuras y postes de luz.

En las grabaciones se percibe el ambiente de pánico de los espectadores al ver a varias personas tendidas en el piso, mientras algunos otros inmediatamente corren para auxiliar a las víctimas.

Tras la tragedia, personal de seguridad acordonó la zona. A su vez, cuerpos de bomberos arribaron al sitio para atender la emergencia.

Autoridades colombianas lamentan los hechos

A través de un comunicado, la alcaldía de Popayán confirmó que el incidente durante el espectáculo automovilístico provocó que tres personas perdieran la vida, así como 38 más resultaron heridas.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, lamentó los hechos en una publicación en su cuenta de X, donde además informó que se comenzaron las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Boulevard Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos.



Desde el primer momento, como alcalde, he dispuesto toda la capacidad institucional al servicio de las víctimas y sus familias.… — Juan Carlos Muñoz Bravo (@JuanCarlosM_B) May 4, 2026

Asimismo, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, expresó su apoyo a las familias de las víctimas y dio a conocer que pusieron a disposición la red hospitalaria pública y privada, bomberos y red de ambulancias para atender a los afectados.

Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la tarde de hoy, domingo, en el sector del Boulevard Rose, que ha dejado preliminarmente 37 personas heridas y al menos 2 fallecidas. Desde nuestra Secretaría @saludcauca hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la… https://t.co/BtjQs166XN — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) May 3, 2026

Según medios locales, entre las víctimas mortales se encuentra una niña y también se reportaron menores de edad lesionados.

De acuerdo con el medio colombiano El Tiempo, la conductora del vehículo tipo Monster Truck fue identificada como Sonia Dilma Segura, quien sería la única mujer en América Latina que maneja estos automóviles modificados.

Hasta el momento las causas del siniestro aún no han sido precisadas. Sin embargo, se ha apuntado a posibles fallas mecánicas o un error humano por parte de la conductora del vehículo.