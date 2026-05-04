Rusia declara un alto el fuego unilateral en Ucrania para conmemorar el Día de la Victoria

El presidente ruso Vladimir Putin escucha al jefe de la República de Mordovia, Artyom Zdunov, en el Kremlin en Moscú, el lunes 4 de mayo de 2026.. Foto: Mikhail Metzel/Sputnik, foto del Kremlin vía AP

(AP).- El Ministerio de Defensa ruso declaró un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado con motivo del 81 aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero amenazó con tomar represalias contra Kiev si intenta perturbar las celebraciones del Día de la Victoria.

El Ministerio de Defensa declaró este día que esperaba que Ucrania siguiera el ejemplo y respetara el alto el fuego durante la festividad laica más importante de Rusia. Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios de inmediato.

La semana pasada, las autoridades decidieron reducir el tradicional desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, alegando la preocupación por posibles ataques ucranianos. Ucrania ha estado lanzando ataques con drones en territorio ruso para contrarrestar su invasión, que ya dura más de cuatro años.

El Ministerio de Defensa afirmó que, si Ucrania intenta interrumpir las celebraciones del sábado, Rusia llevará a cabo un "ataque masivo con misiles en el centro de Kiev". Asimismo, advirtió a la población civil y a los empleados de las misiones diplomáticas extranjeras sobre la necesidad de abandonar la ciudad de inmediato.

La semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin planteó la idea de un alto el fuego con motivo del Día de la Victoria en una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante años, el Kremlin ha utilizado el fastuoso desfile del Día de la Victoria para exhibir su poderío militar y su influencia global, y ha sido una fuente de orgullo patriótico.

Pero el desfile en la capital rusa se llevará a cabo sin tanques, misiles ni otro equipo militar por primera vez en casi dos décadas. Algunos de los desfiles más pequeños que se realizan en otras partes del país también se han reducido o incluso cancelado por razones de seguridad.

La Segunda Guerra Mundial sigue siendo un raro punto de consenso en la convulsa historia de Rusia bajo el régimen comunista. La Unión Soviética perdió 27 millones de personas en lo que denominó la Gran Guerra Patria entre 1941 y 1945, un enorme sacrificio que dejó una profunda huella en la psique nacional.

Putin, que ha gobernado Rusia durante más de 25 años, ha convertido el Día de la Victoria en un pilar fundamental de su mandato y ha intentado utilizarlo para justificar la guerra en Ucrania.

El desfile del año pasado, con motivo del 80 aniversario, congregó en Moscú a la mayor cantidad de líderes mundiales en una década, incluyendo invitados de alto perfil como el presidente chino Xi Jinping, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el primer ministro eslovaco Robert Fico.

Putin había declarado un alto el fuego unilateral de 72 horas a partir del 7 de mayo de 2025, y las autoridades bloquearon el acceso a internet por telefonía móvil en Moscú durante varios días para evitar ataques con drones ucranianos.