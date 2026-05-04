Un hombre disparó un arma cerca de la Casa Blanca en Washington; hay un herido

El Servicio Secreto de Estados Unidos responde tras un tiroteo en el que una persona fue baleada por agentes del orden cerca del Monumento a Washington. Foto: AP / Rod Lamkey Jr.

WASHINGTON (AP) — El Servicio Secreto aseguró que un sospechoso abrió fuego el lunes en el complejo de monumentos National Mall de la capital de Estados Unidos después de que fue confrontado por agentes.

Los agentes abrieron fuego en respuesta, informó el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn. Un transeúnte fue alcanzado por un disparo del sospechoso, añadió.

Quinn dijo que la caravana del vicepresidente JD Vance circuló por la zona poco antes del tiroteo, pero no había indicios de que fuera el objetivo.

El incidente ocurrió el lunes cerca de la calle 15 y la Avenida Independence, a poca distancia del Monumento a Washington.

El Servicio Secreto pidió a la gente que se mantuviera alejada de la zona en lo que los equipos de emergencia respondían al tiroteo a poca distancia de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump realizaba un evento de pequeñas empresas.

?? Máxima tensión en Washington



El Servicio Secreto de Estados Unidos atiende un tiroteo cerca de la Casa Blanca.



Un oficial habría disparado contra una persona.

Donald Trump continúa en un evento dentro de la residencia, sin riesgo por ahora.#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/c2SckPmD2b — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 4, 2026

La Casa Blanca fue cerrada brevemente mientras las autoridades investigaban el incidente. El Servicio Secreto condujo a los periodistas hacia la sala de prensa, y Trump continuó con su evento sin interrupción.

????Se informa que los Reporteros de la Casa Blanca tuvieron que salir corriendo, custodiados por el Servicio Secreto hacia la sala de prensa, tras un tiroteo reportado a solo 4 cuadras.?? El presidente Trump se encuentra dentro del lugar en un evento. pic.twitter.com/zOEjedxKWK — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 4, 2026

Vito Maggiolo, portavoz del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de D.C., dijo que unidades de emergencia trasladaron a un hombre adulto al hospital y atendían a lo que parecía ser un adolescente que sufrió lesiones menores. Remitió cualquier otra pregunta al departamento de policía.

El incidente atrajo una gran presencia policial, poco más de una semana después de que un hombre armado intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Cole Tomas Allen ha sido acusado en ese incidente, en el que un agente del Servicio Secreto resultó herido.