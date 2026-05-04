VIDEO muestra impacto de avión con camión de panadería durante aterrizaje en Newark

Un video muestra el momento en que un avión impacta un camión durante su aterrizaje en Newark. Autoridades ya investigan lo ocurrido.. Foto: Capturas de pantalla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un avión comercial impacta un camión de panadería mientras realizaba su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Las imágenes registran cómo la aeronave desciende sobre la pista y, segundos después del contacto con el suelo, una de sus alas golpea el vehículo que se encontraba en una zona cercana a la operación aeroportuaria. El impacto ocurre mientras el avión reduce velocidad tras el aterrizaje.

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De acuerdo con reportes preliminares difundidos por autoridades aeroportuarias y retomados por medios locales, el incidente se registró durante operaciones regulares en el aeropuerto, uno de los principales puntos de conexión aérea en la región noreste de Estados Unidos.

Autoridades investigan condiciones del incidente en Newark

Tras el impacto, equipos de emergencia acudieron al lugar para evaluar la situación y atender a las personas involucradas. No se reportaron víctimas mortales, aunque autoridades indicaron que se realizó una revisión médica preventiva tanto a la tripulación como al conductor del camión.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) inició una investigación para determinar las causas del incidente. Entre los aspectos que se analizan se encuentran la ubicación del vehículo en la pista, la coordinación operativa en tierra y las condiciones del aterrizaje.

El aeropuerto informó que el evento no generó una interrupción prolongada de las operaciones, aunque algunas actividades se ajustaron temporalmente mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

Video del incidente se difunde en redes sociales

El video del impacto se difundió en plataformas digitales, donde usuarios compartieron distintas versiones del momento exacto del contacto entre el ala del avión y el camión.

En las imágenes se observa que el vehículo pertenece a un servicio de suministro de alimentos dentro del aeropuerto, lo que sugiere que se encontraba realizando tareas logísticas al momento del incidente.

....Right Now, right in front of us, @united coming in to land at @EWRairport so close to the NJ Turnpike Highway, its landing gear almost 'Crashing' onto a Truck! Saw, smoke....Damn! @News12 @News12NJ pic.twitter.com/qJRk2ry0K8 — Patrick Oyulu (@patrickoyulu) May 3, 2026

Hasta el momento, no se ha confirmado si el vehículo contaba con autorización para estar en esa zona específica de la pista en el momento del aterrizaje.

Aeropuerto mantiene operaciones tras el impacto

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty informó que, tras la evaluación inicial, las operaciones continuaron con normalidad. Equipos técnicos inspeccionaron la aeronave involucrada para verificar posibles daños estructurales.

Asimismo, personal de seguridad aeroportuaria revisó los protocolos de circulación de vehículos en pista para determinar si se siguieron los procedimientos establecidos.

La aerolínea involucrada no ha emitido un comunicado detallado sobre el incidente, aunque fuentes indican que colabora con las autoridades en la investigación.