Las campañas del todo se vale

Desde hace meses, los aspirantes a ocupar cargos públicos utilizan sus puestos y sus espacios en internet para hacer campañas proselitistas sin que las autoridades electorales les digan nada. A los consejeros del IEPC les interesa más elevarse los sueldos que legislar para la ciudadanía y frenar los ímpetus de los timoratos aspirantes, que utilizan incluso sus cumpleaños para promover su imagen. Y en este carrusel de vanidades desfilan militantes de los tres principales partidos. Los aspirantes a puestos públicos apenas disimulan sus ímpetus electorales. Y aun cuando varios de ellos están en plena campaña, ni el titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Tomás Figueroa Padilla, ni sus consejeros actúan para detenerlos. Escudados en la parsimonia de los representantes electorales, cada uno de los cuales gana en promedio 1 millón y medio de pesos al año, los aspirantes organizan eventos proselitistas disfrazados de fiestas de cumpleaños o bien aparecen en público para promover programas, entregar computadoras o utilizan sus cuentas en internet para socializar sus actividades. Y aun cuando los ánimos electorales están desbordados, los consejeros del IEPC sólo han pedido a los aspirantes que firmen un “pacto de civilidad” y se comprometan a no realizar actos anticipados de campaña y guerras sucias, señalan a Proceso Jalisco los presidentes estatales del PRD, el PAN y el PRI. El perredista Roberto López González sostiene: La forma cómoda en que los consejeros abordan los actos de campaña anticipados refleja su tibieza. “¡Ahora resulta que debe haber denuncias cuando es su obligación de oficio documentar, dar seguimiento y sancionar las actividades que vulneren el código electoral!”. Su homólogo del PAN, Iván Argüelles Sánchez, se queja de los políticos que, dice, “son expertos en darle la vuelta a la ley”, y pone dos ejemplos: el senador Ramiro Hernández, quien el 25 de junio último encabezó un acto con 10 mil personas en Expo Guadalajara, y el alcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, quien pretende obsequiar 257 patrullas a municipios del interior del estado, “a pesar que esa no es su función”. En las calles circulan automóviles con calcomanías de Alianza Revolucionaria 12 (AR12), similares a la palabra “Aris”, en alusión al tapatío Aristóteles Sandoval; también las hay a favor de Fernando Guzmán Pérez Peláez y otros interesados en ocupar alguna alcaldía metropolitana. Pero es en el espacio cibernético donde proliferan grupos de apoyo a Alonso Ulloa, Guzmán Pérez Peláez y Leobardo Alcalá; también asoman la cabeza los trolls que suplantan identidades o realizan campañas sucias contra los adversarios (Proceso Jalisco 351). Rosario de ejemplos El 29 de enero pasado, Fernando Guzmán Pérez Peláez cumplió 55 años y organizó una fiesta en el lienzo charro Ignacio Zermeño, donde estuvo acompañado por mil 200 panistas. Portaba un sombrero de charro y apareció montado en un caballo. “En 2011 vamos por la reconciliación dentro del partido (PAN) y por fortalecer la unidad”, dijo a sus correligionarios. Meses después, el 5 de junio, el funcionario acudió al mismo lienzo al evento “Mil 500 jóvenes con Fernando Guzmán”. Acosado por los medios, respondió que solamente aceptó la invitación de los organizadores. “Pero no es acto anticipado de campaña”, añadió el secretario general de Gobierno. Durante el encuentro, departió con sus seguidores comiendo tacos de carnitas y frijoles refritos. Horas después en Youtube apareció un spot titulado: “Fernando: Tú, muy bien”, en el que se invita a votar por el funcionario en 2012. Alonso Ulloa Vélez, otro de los aspirantes, festejó su cumpleaños el 28 de mayo en una terraza del sur de la ciudad con 500 panistas, casi todos del gabinete estatal. Ya en ambiente, declaró: “Esto no es un destape. Yo siempre he dicho, y todos ustedes lo saben, que sí voy a participar y competir en su momento”. El perredista Roberto López: “¿Quién de nosotros hacemos cumpleaños para mil o 2 mil personas? Da risa que eso no pueda ser considerado acto proselitista anticipado”. El 20 de junio pasado, el titular de Vialidad de Jalisco, Diego Monraz, entregó gratis 250 cascos para motociclistas, pero no lo hizo en las oficinas de la dependencia, sino en un centro comercial ubicado en Zapopan, municipio del que quiere ser alcalde en 2012. “¿Por qué no regala cascos en Tetlán, Zalatitán o en zonas marginadas, donde hay gente que no tiene para comprar un casco?”, insiste López. El martes 2, Monraz repartió 300 cascos más en un acto público en la Plaza Liberación. Entre carpas y edecanes, declaró: “No estamos haciendo campaña. La única campaña es salvar vidas”. Otro acelerado, el senador priista Ramiro Hernández García, confirmó sus aspiraciones por la gubernatura ante 10 mil personas que asistieron a Expo Guadalajara el pasado 25 de junio a la toma de protesta de los “enlaces legislativos”. “Nunca he estado tapado, siempre he mantenido una aspiración y quiero ser gobernador. No empecé ayer, me he preparado toda mi vida”, dijo ante priistas locales. Su correligionario Aristóteles Sandoval no pierde oportunidad para promover su imagen en los medios de comunicación y cada semana realiza sus baños de pueblo en mercados y plazas públicas. Durante su gestión como alcalde en Guadalajara ha entregado mil 100 computadoras portátiles en 46 escuelas, y en febrero pasado su administración adquirió otras mil 400 para obsequiarlas en los meses venideros. Al comienzo sólo contempló las primarias, pero luego incluyó a preparatorias y universidades. “No tiene nada que ver con ninguna situación electoral, este programa tiene ya más de un año”, declaró Aristóteles a la prensa el 21 de junio. Y su secretario de Educación, Daviel Trujillo Cuevas, lo secundó: “Es a petición de padres de familia llevarles a planteles de educación básica y universitarios, que también pagan predial e impuestos; por eso hay que apoyar a todos”. No obstante, el presidente del PAN Jalisco, Iván Argüelles, denuncia que el ayuntamiento tapatío pretende desincorporar 257 patrullas para donarlas a municipios del interior del estado. “A todas luces se trata de un acto electorero; además, esa labor no le corresponde al ayuntamiento, insiste el panista. En el PRD también hay inquietud. El alcalde de Tlajomulco, Enrique Alfaro Ramírez, quien aspira a la gubernatura, ha sido criticado por sus detractores. El 2 de julio, por ejemplo, la agrupación Alianza Ciudadana llenó la Arena VFG para festejar el segundo aniversario de lo que llamó “el primer triunfo de la izquierda en la zona metropolitana”. En ese encuentro y ante 20 mil personas, Alfaro intentó justificarse: “No ando haciendo campaña –dijo–. Que quede claro que no estamos pidiendo el voto”. El propio Roberto López, miembro del Grupo Universidad, criticó a su correligionario –actualmente alejado del perredismo por diferencias con el exrector Raúl Padilla López–. Comentó que el de Alfaro era un “acto anticipado de campaña, aunque él lo niegue. Se necesita ser muy ingenuo para no darse cuenta”. Puras argucias El Código Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco considera que los actos anticipados de campaña son ilegales y los sanciona con multas de hasta 5 mil días de salario y, si son graves, incluso se puede retirar el derecho a la candidatura. No obstante, en su sesión extraordinaria del 19 de julio el pleno del IEPC aprobó tímidamente un acuerdo en el que conmina a los partidos políticos a celebrar un pacto de civilidad en pro de la legalidad y la ética “para evitar actos anticipados de precampaña y de campaña antes y durante el desarrollo del proceso ordinario 2011-2012”. Y aun cuando el presidente del instituto, Tomás Figueroa, calificó el pronunciamiento como un “firme llamado a apegarse a la ley”, horas después, en rueda de prensa, se desdijo: “Yo no puedo garantizar que no va haber guerra sucia, lo que yo puedo garantizar es que quien violente la legislación recibirá las sanciones que establece el propio Código Electoral.” El dirigente del PRD en Jalisco, Roberto López, considera que el pacto de civilidad no tiene fundamento jurídico: “Y aun cuando lo firmáramos todos, ¿a qué se hace acreedor quien lo viole? Van a decir: Pues a lo que dice la ley. ¡Y si ya tenemos la ley, para qué carajos queremos un pacto de civilidad!”, insiste. A pesar de que su trabajo se intensifica cada tres años, los consejeros del IEPC se aumentaron el sueldo el 17 de junio pasado. Según el incremento, las percepciones del presidente del organismo electoral llegaron a 177 mil 280 pesos al mes, mientras que las de los consejeros quedaron en 161 mil 170 pesos. Sin embargo, ante la presión mediática, tuvieron que recular y en una sesión realizada el 30 de julio Figueroa se redujo el sueldo a 148 mil 234 pesos y los consejeros a 127 mil pesos. Aun así, reciben “un dineral”, indica Roberto López. Para el panista Iván Argüelles, el pacto de civilidad no es malo, aunque insiste en que sólo funcionará si se respeta la ley. El problema es que son muchos los expertos en torcerla. –¿Coincide en que el IEPC ha sido timorato? –se le pregunta al dirigente panista. –No me atrevería a decirlo de esa forma, pero (los consejeros) deberían estar más vigilantes. –Los panistas también son señalados. –Estaré al pendiente de que a los miembros de mi partido no les gane la tentación. Dejémoslo claro: tener aspiración es válido, pero nadie puede dejar de trabajar. Mientras estén trabajando y cumpliendo con su deber, no puede hablarse de actos anticipados. “A diferencia del ayuntamiento de Guadalajara, que a escondidas pretende darle las patrullas a municipios que el alcalde elija, lo cual no es parte de su quehacer, los funcionarios del PAN simplemente cumplen su trabajo sin mezclarlo con sus aspiraciones personales.” –Los cumpleaños o reuniones de fin de semana, ¿violan la ley? –No, no. Son reuniones muy personales, no como el evento de Ramiro Hernández en Expo Guadalajara; fue un acto de campaña donde manifestó (sus intenciones políticas); fue un mitin político, a diferencia de las fiestas de cumpleaños que mencionas, donde hubo aspirantes de Acción Nacional. El presidente del PRI, Rafael González Pimienta, sostiene que el IEPC debe aplicar la ley y sancionar a todos, sin distingo, en particular los actos anticipados de campaña, al tiempo que alerta sobre una guerra de lodo del panismo en 2012, sin descartar una elección de Estado. “Vamos a cuidarles las manos y a denunciar sus excesos y abusos de poder. Sabemos que no será fácil, ya nos han hecho guerra sucia; sabemos cómo son. Pero la ley tiene que cumplirse. Para eso están las instituciones electorales.”