Sheinbaum propone eliminar fotomultas en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Disminuir las desigualdades, ampliar los derechos sociales, fortalecer el respeto a los derechos humanos en el marco de un gobierno laico, que promueva la formación de ciudadanos participativos, críticos y solidarios, son algunos objetivos del proyecto Innovación y Esperanza que presentó este domingo la candidata a jefa de gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, durante el arranque de su campaña. Entre sus propuestas destaca la cancelación del contrato de concesión del sistema de fotomultas en esta capital. “Podemos revertir las condiciones de corrupción, inseguridad, desorden en el desarrollo urbano, insuficiencia de agua, deterioro de la movilidad, desigualdad, contaminación y carencia de espacios públicos, culturales y comunitarios que han caracterizado la última administración de la ciudad”, puntualizó. El proyecto Innovación y Esperanza, señaló Sheinbaum, se sustenta en cinco principios: Innovación, sustentabilidad, igualdad y justicia, honradez y gobierno abierto, el cual se respalda en la Constitución de la Ciudad de México, que pone énfasis en los derechos sociales, humanos y en la dignidad de las personas. Algunas de las propuestas que conforman el programa de Gobierno Innovación y Esperanza, son: -No habrá aumento en los impuestos y derechos en términos reales, se va a revisar el aumento de cuotas de predial y agua realizados en últimos años para revertir injusticias. -Restaurar los controles internos de la Secretaría de Seguridad Pública con el fortalecimiento de la Unidad de Asuntos Internos, así como un Consejo de Honestidad y Justicia. -Iniciar una regeneración del sistema carcelario y penitenciario que tenga como objetivo erradicar la corrupción y promover un sistema de reinserción social a partir de diferentes esquemas que promuevan la cultura de la paz y el empleo. -Se hará la construcción y adecuación de espacios públicos para la formación de 300 Centros Comunitarios de Innovación Social iniciando en las colonias, barrios y pueblos de alta marginación y mayor incidencia delictiva. -Se elevará a rango de secretaría el Instituto de la Mujer concentrando las diversas actividades. Su función principal será la de promover la autonomía económica, física y política de las mujeres. -Se crearán los protocolos para la declaración de Alerta de Violencia de Género en las cuatro alcaldías con mayores índices, y activaremos mecanismos especiales de emergencia para detener los feminicidios. -Otorgar mayores recursos para el campo y la protección del suelo de conservación. Al menos se destinarán mil millones de pesos anuales a los propietarios de las tierras del suelo de conservación bajo mecanismos de apoyo a la actividad agropecuaria y su comercialización, que potencien las tecnologías tradicionales de forma innovadora, protejan el maíz criollo y la milpa. -Establecer un programa domiciliario de captación de agua de lluvia en 100 mil viviendas, principalmente en las zonas donde no hay abastecimiento continuo o no existe red de agua potable. -Ampliar el sistema de ciclovías seguras y el sistema de renta temporal de bicicletas y otros modos de transporte no contaminante. -Cancelar el contrato de concesión del sistema de fotomultas que está hecho para recaudación de un privado y no para mejorar la circulación vial. -Establecer una verdadera atención integral de reconstrucción para la atención de las personas cuyas viviendas fueron afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, sustentado en un programa de subsidios y otros instrumentos que garanticen el derecho a una vivienda digna. -No se promoverá desde la Seduvi la violación de los usos de suelo y será sumamente estricto el control de las construcciones que violan los mismos. Sheinbaum hizo un llamado a la ciudadanía para seguir enriqueciendo este programa y a no permitir que la continuidad de un gobierno injusto siga en curso. “Nuestro compromiso es el de trabajar de forma profesional y honesta y hacer todo lo que esté en nuestras manos para el bienestar de los habitantes de esta gran y bella ciudad”. Además, se realizó la presentación de los integrantes del plan de gobierno, el cual está encabezado por Alejandro Encinas, como coordinador; Jesús Ramírez Cuevas, secretario técnico; Rosa Icela Rodríguez, Gobierno; Ana Laura Magaloni, Seguridad y Justicia; Alejandro Ernesto Mohar Ponce, Desarrollo Urbano, Vivienda y Medio Ambiente. También lo integra Florencia Serranía Soto, Movilidad, Infraestructura e Innovación; José Luis Beato González, Desarrollo Económico y Empleo; Jaime Morales, Derechos Humanos y Sociales; Myriam Urzúa Venegas, Reconstrucción y Gestión Integral de Riesgos; Ramón Domínguez Mora, Agua, Saneamiento y Servicios Urbanos; José Merino, Gobierno abierto y transparente; y Paco Ignacio Taibo II, Cultura. Asimismo, se dio a conocer a las y los voceros: Almudena Ocejo Rojo, Tobyanne Ledesma, Gabriela Cuevas Barrón y César Cravioto Romero; y a las y los asesores, encabezados por Marcelo Ebrard, Andrés Lajous, Hernán Gómez Bruera, Marta Lamas y Mucio Hernández Guerrero. El equipo de campaña está conformado por José Alfonso Suárez del Real, coordinador; Esthela Damián Peralta, coordinadora; Paola Ojeda Linares, vínculo con organizaciones de la sociedad civil; Luz María Rodríguez Pérez, vínculo con empresarios; Silvia de la Cueva, vínculo con pueblos originarios; Gabriela de la Garza, vínculo con comunidad artística y cultural; Beatriz Olivares Pinal, vínculo con jóvenes. Así como Alicia Barrientos Pantoja y Gabriela Rodríguez Ramírez, vínculo con mujeres; Juana María Juárez López, vínculo con núcleos agrarios y organizaciones campesinas; Alfredo Hernández Raigosa, vínculo con organizaciones políticas y sociales; Ramón Jiménez López, vínculo con organizaciones sociales; Jaime López Vela, vínculo con organizaciones LGBTTTI; Carlos Ulloa Pérez, atención social; Cristina Cruz Cruz, Carlos Augusto Morales, Ariadna Montiel y Luciano Tlacomulco, organización territorial; e Iván Escalante, comunicación social.