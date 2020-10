Barrales pide a capitalinos 'hablar de Anaya” y dice que Sheinbaum va 'a la baja” en las encuestas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y a la Presidencia de la República, respectivamente, por la coalición PAN-PRD-MC, repitieron la fórmula que ayer usaron sus contrincantes del PRI y de Morena-PT-PES y se presentaron juntos en un evento masivo en el centro de la capital. En un mitin en la Plaza Tlaxcoaque, en la delegación Cuauhtémoc, la exsenadora aplaudió al exdiputado panista y dijo: “que la gente sepa que es un hombre valiente, brillante”. Enseguida, pidió a los asistentes: “los necesito hablando del Frente en todas las calles, los necesito hablando de Ricardo Anaya”. En el evento, la exfuncionaria del gobierno capitalino arremetió –como en mítines pasados– contra su contendiente de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, pues indicó que su candidatura va “a la baja”. Aseguró: “La candidata de Morena sigue a la baja día con día. Nosotros al alza, ahí están las mediciones, vamos a ganar”. La exlíder sindical de sobrecargos apostó por hacer recorridos en calles de la colonia Centro, muy cercanas a la zona de Tepito, donde aseguró que trabajará para “armonizar los derechos y necesidades” de los comerciantes informarles y los ciudadanos que piden que éstos sean retirados. También reconoció que los vecinos de esas colonias demandan seguridad, iluminación y mantenimiento en sus predios. Con los comerciantes también estuvo el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, quien propuso ante representantes de la Organización Mercados Públicos Unidos de la Ciudad de México –que aglutina a 79 mercados públicos– un nuevo modelo económico y cultural para impulsar estos establecimientos como “centros estratégicos de dinamismo económico y comercial”. En el mercado “Primero de Diciembre”, en la colonia Narvarte Poniente, el también activista consideró que la red de mercados públicos debe ser nuevamente la columna vertebral del abasto en cada colonia, por lo que criticó el “abandono gubernamental” de estos espacios en los últimos años. Su propuesta incluyó la firma de convenios para recibir tarjetas de programas sociales, un debate para hacer compatibles la Ley de Mercados Públicos con la Ley de Establecimientos Mercantiles y el impulsar el cambio energético, con la instalación de paneles solares en azoteas de los locales, manejo de residuos sólidos y orgánicos y métodos para la captación de lluvia para servicios mediante cisternas. Por la mañana, el candidato del PRI, Mikel Arriola, presentó su estrategia para reducir la propuesta en la capital generando incentivos para la creación de empleos formales y fomentando la digitalización de trámites burocráticos. El extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que no se eliminarán los programas sociales “a nadie” y que, por el contrario, lo hará extensivo a “todos”. Dijo: “Esa es la diferencia, si no, no funcionan”.