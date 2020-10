Sheinbaum cancela mitin en Coyoacán por riesgo de 'provocación”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tema de seguridad en los mítines de los candidatos a la jefatura de gobierno se volvió a poner sobre la mesa, luego de que la candidata de la coalición “Juntos haremos historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, suspendió un evento que se realzaría en la delegación Coyoacán, por supuesto riesgo de provocaciones. En un mensaje publicado en sus redes sociales, acusó que en la plazuela de la colonia Ruiz Cortines –donde se tenía previsto un evento de campaña a las 19:00 horas– se estaba preparando una “provocación”. “Lo lamentamos y no queremos exponer a la gente, por ello decidimos posponerlo. Cuando sea jefa de gobierno esta ciudad volverá a ser una ciudad de libertades”, escribió la exsecretaria de Medio Ambiente capitalino. Dos horas después, la delegación Coyoacán respondió en una tarjeta informativa en la que acusó a Sheinbaum Pardo de señalar a personal delegacional como responsables del “intento de sabotaje”. Y agregó: “Este órgano político administrativo niega categóricamente el supuesto intento de sabotaje por parte de personal delegacional al mitin de la candidata de Morena, mismo que ella ha difundido en sus redes sociales. La delegación Coyoacán agregó que, “en estricto cumplimiento a las disposiciones electorales garantizará a todos los partidos las condiciones necesarias para sus actividades proselitistas”. Y dejó “patente que no participará del debate político y su actividad la realizará dentro del marco jurídico que le rige”. El 15 de diciembre de 2017 y el 3 de enero de este año, actos políticos encabezados por la morenista en la misma demarcación terminaron con violencia. En ellos resultaron heridos al menos tres periodistas y algunos simpatizantes. Por la mañana, la exdelegada de Tlalpan se reunió con estudiantes de la Universidad Tecnológica de México (Unitec) campus Sur, donde negó que hubo opacidad en la construcción del Segundo Piso del Periférico. El de hoy fue el segundo encuentro que la aspirante de la coalición Morena-PT-PES mantiene con la comunidad universitaria. El primero fue el pasado miércoles 4 con estudiantes de la Universidad Anáhuac.Quien apostó de nueva cuenta por los sindicalizados y trabajadores del gobierno fue Alejandra Barrales, quien se reunió sindicalistas de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). En la sede de la Asociación Nacional de Pilotos, la candidata de la coalición PRD-PAN-MC se comprometió a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. “Sepan que cuando Alejandra Barrales gane la jefatura de gobierno, estará ganando la clase trabajadora”, aseguró la exsenadora, tras insistir en que el respaldo que tiene de agremiados del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad no es resultado de algún condicionamiento. En el encuentro también presentó su Plan Maestro de Ciudad, del que resaltó que reforzará la seguridad con la reivindicación de los cuerpos policiacos. Por la tarde, la expresidenta nacional del PRD dirigió un mitin político en la colonia Desarrollo Urbano, delegación Álvaro Obregón, donde fue arropada por el diputado y dos veces delegado en esa demarcación, Leonel Luna.