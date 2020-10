Sheinbaum suma a su causa a líder de Unión de Colonias Populares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata a la jefatura de gobierno por Morena-PT-PES, Claudia Sheinbaum Pardo, sumó a las filas de su campaña a Gilberto Ensástiga, experredista que apenas este fin de semana pidió la cancelación de su inscripción al PRD. Dirigente de la Unión de Colonias Populares (UCP) y militante en el perredismo durante años, el exdelegado en Tláhuac presentó su renuncia el sábado 14, con el argumento de que la decisión de la candidatura a la Presidencia de la República de Ricardo Anaya, fue “de unos cuantos”. En conferencia de prensa esta mañana, Sheinbaum Pardo dio a la bienvenida al también exdiputado local y justificó la adhesión a su equipo al decir que los unía el “anhelo de una ciudad mejor”. “Sé que a veces es difícil dejar un proyecto o una historia, pero ese proyecto ya no representa el anhelo de transformación y aquí lo que hay es puertas abiertas a todos, en una inclusión democrática, no en la amenaza y la mentira. En este proyecto caben todos”, dijo la candidata de la colación “Juntos haremos historia”. La exdelegada de Tlalpan además subrayó que la UCP tiene una “gran historia” en la ciudad, a la par que presentó la suma de los dirigentes de esta organización de las delegaciones Xochimilco, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Iztapalapa y Coyoacán, así como de transportistas a su proyecto de ciudad. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, se reunió con integrantes de la Coalición Mexicana Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI), ante quienes criticó que el discurso “conservador” de la “derecha” niega la presencia y participación de estas comunidades. El candidato calificó de “grave” e” irresponsable” fomentar un discurso programático de tratar de dar representación a quien no la tiene y señaló a la coalición PAN-PRD-MC como un “monstruo de tres cabezas que se muerde entre sí y que nos alerta que pudieran revertirse los avances logrados en la nueva Constitución”. Luego de que la organización le entregó un pliego petitorio con 78 propuestas, Rascón se comprometió a impulsar los derechos de esta comunidad en una agenda que llevará al poder legislativo local. Quien también denostó la actuación del PRD y de Morena fue la candidata por el Partido Verde Ecologista, Mariana Boy Tamborrel, quien responsabilizó a los gobiernos de izquierda de la ciudad de no haber dado resultados en materia de medio ambiente y contra el cambio climático durante 20 años. “Es necesario que cada uno de los tres niveles de gobierno dejen de evadir su responsabilidad en torno al control adecuado de los residuos urbanos, el desperdicio y contaminación del agua, la destrucción del suelo de conservación y la caza de especies en peligro de extinción”, enfatizó. La candidata además aseguró que los costos de los efectos del Cambio Climático para la Ciudad podrían alcanzar 19 veces su Producto Interno Bruto (PIB), por lo que prometió que, de llegar a la jefatura, impulsará una agenda en la que el Cambio Climático será tratado con particular atención. El aspirante del PRI, Mikel Arriola, presentó su “Estrategia para la mejora en la calidad y el suministro del agua”. Mientras que, Alejandra Barrales, de la coalición “Por la CDMX al frente”, no tuvo actividades públicas.