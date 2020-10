Equipo de Sheinbaum denuncia ante la FEPADE uso electoral de programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la jefatura de gobierno por la coalición “Juntos haremos historia”, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) “contra quien resulte responsable” por el presunto uso de programas sociales de la capital con fin electorales. De acuerdo con la denuncia que presentaron César Cravioto y Alfonso Suárez del Real, vocero y coordinador de la campaña, respectivamente, en al menos 25 programas sociales del gobierno capitalino sus lineamientos fueron modificados, además de que sus montos asignados fueron incrementados de manera coincidente con los tiempos electorales. Los también diputados de Morena en la Asamblea Legislativa local (ALDF) denunciaron la falta de control de dichos programas, pues dijeron que carecen de criterios medibles y evaluables de sus objetivos, de elementos técnicos de su aplicación, así como de lineamientos para determinar a los beneficiarios. Luego de entregar la denuncia, los legisladores morenistas afirmaron que los cambios en los programas beneficiarían a Alejandra Barrales, candidata de la coalición “Por la Ciudad de México al frente”, y Ricardo Anaya, aspirante presidencial de “Por México al Frente”. Según la denuncia de hechos, en las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, todas dirigidas por autoridades del PRD, se han creado “infinidad de programas sociales”. A la par, sigue, hay un “inusual trabajo territorial” de servidores públicos adscritos a esas demarcaciones territoriales. En el documento se enlista como ejemplo que el programa de "Entrega de tabletas electrónicas durante el ejercicio fiscal 2018", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 23 de marzo, se definió que 40 mil tabletas electrónicas serían entregadas a estudiantes de secundarias públicas de Coyoacán, estableciendo un costo de 159 millones 270 mil 370 pesos. Sin embargo, el día 28, en una nota aclaratoria, se modificó el objetivo de la población estudiantil y se estableció como único criterio para recibir el aparato “habitar o residir” en colonias con un Índice de Desarrollo Social (IDS) bajo, sin especificar este último criterio. De acuerdo con el equipo de campaña, los recursos que estarían comprometidos ascienden a mil 309 millones 487 mil 246 pesos y las demarcaciones con más dinero público destinado a estos programas sociales son Gustavo A. Madero con 466 millones 538 mil pesos; Coyoacán con 269 millones 263 mil 270 pesos; Venustiano Carranza con 265 millones 349 mil 976 pesos; e Iztacalco con 170 millones de pesos. Suárez del Real hizo un llamado a hacer una “contienda limpia”. Pidió garantizar " que los recursos sean utilizados, pero no de forma clientelar. No estamos en contra de apoyar a la gente. Estamos en contra del uso faccioso que se hace del apoyo a la gente. No se vale permitir este uso electoral, porque eso se llama lucrar con la necesidad de la gente”.En cuanto a las actividades de campaña de los aspirantes a la jefatura de gobierno, este martes las agendas de los siete no registraron eventos pues, según informaron algunas áreas de Comunicación Social, los candidatos se preparaban para el primer debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), a realizarse este miércoles a las 19:30 horas. Marco Rascón, competidor por el Partido Humanista, y Lorena Osornio, candidata independiente, asistieron al foro México 2018: los desafíos de la nación. Las plataformas electorales discutidas por los universitarios, en donde discutieron sus plataformas en materia de educación, ciencia, tecnología y cultura. Mariana Boy, aspirante del Partido Verde Ecologista, acudió a una reunión privada con simpatizantes de su partido ante quienes resaltó los logros de su instituto político en favor de las leyes mexicanas.