Estudiantes de la Universidad del Pedregal tunden con preguntas a Barrales; Arriola cae en coladera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estudiantes de la Universidad del Pedregal cuestionaron las propuestas de la candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, y hasta le pidieron aclarar la posesión de un departamento en Miami, Estados Unidos. Durante la ronda de preguntas y respuestas que tuvo la exsenadora en esa casa de estudios privada, al menos seis estudiantes le pidieron que aclarara algunas de sus propuestas. El primero fue un estudiante de la licenciatura de Derecho, quien la cuestionó sobre un departamento en Estados Unidos, cuya propiedad no incluyó en su declaración patrimonial de 2016. También le preguntó por su presunto enriquecimiento patrimonial en los últimos seis años. “Hola, buenos días, soy Ricardo Bejarano. Mi pregunta es: ¿Nos puede explicar cómo incrementó su patrimonio en seis años a más de 3000%? Y, después de que Univisión descubrió la propiedad del departamento en Miami, ¿por qué lo declaró después de la investigación? Gracias”, dijo el estudiante. La candidata del PRD-PAN-MC evadió la pregunta y aseguró que esa afirmación en su contra –la misma que ha utilizado su rival del PRI, Mikel Arriola, para descalificarla– se trataba de un “golpeteo político” y que tenía raíz en su calidad de mujer. “Han tratado de utilizar este tema porque cuesta mucho que algunos entiendan que en este país y en esta ciudad las mujeres podemos salir adelante con nuestros propios esfuerzos”, dijo, la expresidenta nacional del PRD. Tras él, otro estudiante de la misma carrera, quien dijo llamarse “Gabriel”, cuestionó a la candidata si no era una contradicción incluir en su equipo de campaña a Isaho Briones, expresidente de Morena en Azcapotzalco y quien en 2014 fue acusado de acarreo y clientelismo. “Me imagino que como candidata usted está en contra del acarreo, del clientelismo, ayer usted dio el anuncio de que integraba a su equipo a Isaho Briones ¿No es una contradicción estar haciendo esas acciones?”, preguntó. La exlideresa de sobrecargos no negó ni confirmó el señalamiento a Briones, quien apenas ayer se sumó a la campaña de la perredista. Luego, respondió que, si existiera algún señalamiento, él “y cualquier otro” tendría que dar cuenta de esas conductas, porque “las leyes se tienen que respetar”. En la siguiente intervención, Luis Olais, alumno de Mercadotecnia Internacional reclamó que, tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa –ahora candidato a senador por Chiapas, por la misma coalición que Barrales– no aportó una “ayuda suficiente” a los damnificados. “¿Qué harías si en un futuro surge la misma situación de sismo en territorio mexicano?”, le lanzó. Otros jóvenes también pidieron a la exsecretaria de Turismo local aclarar de dónde saldría el dinero para subsanar el transporte público gratuito a estudiantes, qué haría para mejorar la seguridad de universitarios, así como sus propuestas en favor del medio ambiente. La candidata respondió de manera general que parte de sus prioridades es hacerles justicia a todas las víctimas del 19 de septiembre y, como en sus discursos en mítines, dijo que trabajaría en revelar las omisiones de funcionarios públicos cometidas en el Colegio Rébsamen y el Tecnológico de Monterrey, ubicados en la delegación Tlalpan, en alusión a la exdelegada y ahora candidata de Morena-PT-PES, Claudia Sheinbaum Pardo. Del resto de temas se limitó a decir que reorientará el gasto público para lograr el transporte gratuito y buscará incentivar el uso de chats en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para lograr un monitoreo permanente de la seguridad en estudiantes. También aseguró que su Plan Maestro de ciudad contempla las propuestas de expertos en materia ambiental.Esta tarde, el candidato del PRI, Mikel Arriola, cayó incidentalmente en una coladera que estaba mal tapada mientras hacía un recorrido por el mercado Hidalgo, en la colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc. De acuerdo con los reportes de su equipo de campaña, no tuvo lesiones graves, pero en un acto posterior, se le vio cojeando. Según reportes periodísticos y videos que circulan en las redes sociales, el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) intentó mover la tapa de una coladera que cubría el drenaje, pero ésta no soportó su peso y se venció. Luego de que personal de su campaña lo auxilió, el candidato del PR aseguró que ese tipo de incidentes son generados por la “irresponsabilidad” del gobierno de la Ciudad de México por no reparar esas fallas. Antes del incidente, en otro acto proselitista, Arriola Peñalosa dio a conocer su estrategia de “Movilidad Urbana y Sostenible para la Ciudad”, que incluye la construcción de una red de 200 kilómetros de ciclovías en vías primarias y secundarias, la operación de un sistema privado de bicicletas compartidas, 59 kilómetros de tren suburbano, además del transporte elevado de la Ciudad Teleférico, propuesta similar a la de las candidatas Alejandra Barrales y Claudia Sheinbaum. La candidata de Nueva Alianza, Purificación Carpinteyro, insistió en que, de llegar a la jefatura de gobierno pondrá en circulación al menos 70 trenes más en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Claudia Sheinbaum y Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, no registraron actividades públicas este lunes.