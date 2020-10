'Foto con Barrales no significa mi apoyo; en la CDMX votaré por Marco Rascón”: Cuauhtémoc Cárdenas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, señaló que en la elección para jefe de Gobierno votará por el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón. La declaración de Cárdenas se dio luego de que Alejandra Barrales, abanderada de la coalición Por México al Frente, subió a sus redes sociales una fotografía en la que aparece al lado del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que en algunos espacios noticiosos se interpretó como un virtual espaldarazo del ingeniero a la exsecretaria de Turismo de la capital. “No cerraré puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la CDMX votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón”, puntualizó el exmandatario capitalino en su cuenta de Twitter. Barrales sostuvo anoche una charla con el presidente de la Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate AC, y luego subió una fotografía con el mensaje: “El ingeniero Cárdenas es un ejemplo de congruencia y dignidad. Él comenzó la lucha por la que México dio un giro definitivo hacia la democracia y es gracias a su ejemplo que varias generaciones decidimos dar la batalla por la #CDMX”. Casi de inmediato, Ricardo Pascoe, embajador de México en Cuba en el sexenio de Vicente Fox y fallido aspirante al gobierno de la Ciudad de México, escribió en la misma red social: “Felicidades al Ing @c_cardenas_s por sumarse a @Ale_BarralesM y el @FrenteCDMX”. Cárdenas negó hoy ese apoyo, y en un segundo tuit también dejó en claro que en la elección presidencial no apoyará “ninguna campaña conservadora”. Su voto, dijo, será para el candidato que se comprometa a impulsar la reversión de la contrarreforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28 en materia energética. Ni más ni menos.