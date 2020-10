'Morena no puede aceptar residuos” de otros partidos, dice alumna del IPN a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) le dijo a la candidata a la jefatura de gobierno por la coalición de Morena-PT-PES, Claudia Sheinbaum Pardo, que su partido no puede aceptar a políticos “residuos” de otros grupos políticos. En un encuentro con la comunidad universitaria, que se llevó a cabo esta mañana en el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Batiz” –ubicado en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás–, Ilse Fernanda Mosso, estudiante de cuarto semestre de Economía y representante de los alumnos politécnicos, dijo en su participación: “No podemos darle ni un voto al PRI, al PAN o PRD, debemos echarlos del gobierno, pero Morena no puede aceptar a charros sindicales ni a los residuos de estos partidos. Si Morena quiere un cambio profundo, debe aliarse con los trabajadores y con nosotros los estudiantes”, mencionó. Tras ella, una ola de aplausos de la comunidad universitaria se hizo sentir. En ese momento no hubo ninguna reacción de la candidata, de Paco Ignacio Taibo –encargado del proyecto cultural en el equipo de la morenista– ni de las diputadas Citalli Hernández y Beatriz Olivares, también presentes en el evento. La alumna terminó su intervención al manifestar repudio a la criminalización de jóvenes durante el mandato de Miguel Ángel Mancera en la capital y pidió a la exdelegada de Tlalpan trabajar por la seguridad en la ciudad y con los jóvenes. Después de la intervención, Sheinbaum Pardo señaló en su discurso: “A la pregunta que me hicieron, yo más bien les digo: incorpórense todos los que quieran al diseño de la movilidad, del nuevo sistema de aguas y de todos los problemas que tiene la ciudad”. Y una vez terminado el evento, ante el cuestionamiento de reporteros, dijo: “Siempre lo hemos dicho: en este proyecto caben todos los que estén de acuerdo con nuestro proyecto de nación y de ciudad. Evidentemente, hay que ver las personas, pero sobre todo es muy importante que abramos las puertas a todos aquellos que estén con un proyecto. La gente también se equivoca”. En general, los estudiantes recibieron entre aplausos y con muestras de agrado a la candidata de la coalición Morena-PES, PT y sus propuestas. Además, la acompañaron a montar una guardia de honor en homenaje al expresidente Lázaro Cárdenas. Frente a su estatua, localizada en la plaza de los fundadores del IPN, colocaron una corana de flores y le obsequiaron a la candidata una chamarra con los colores del politécnico. Javier Santiago Reyes, representante de los profesores del IPN; María Elena Góngora Pastrana, representante sindical de profesores y trabajadores, y Alan García, a nombre de la comunidad estudiantil, se pronunciaron de manera expresa a favor de la coalición que representa la candidata.Durante el encuentro de Sheinbaum con la comunidad politécnica destacó el tema de la seguridad y el incremento de la violencia en la ciudad. Tras mencionar el asesinato de los tres alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales de Jalisco, la aspirante a jefa de gobierno cuestionó a los candidatos a la Presidencia de la República: “¿Qué es lo que plantea el Frente, el PRI, Margarita Zavala, “El Bronco”? Llámenle como le llamen son parte de más de lo mismo. Ellos lo que plantean es continuar con la guerra y Andrés Manuel (López Obrador) lo que dijo es que la seguridad y la paz son frutos de dar justicia y la justicia quiere decir Estado de Derecho y justicia social. Esa es la gran diferencia entre proyectos”. Finalmente, fustigó: “Nuestro país ya no aguanta más. Y quien en campaña busca el poder con calumnias y con odio va a llegar al gobierno promoviendo una guerra. Quien en campaña y en lo general se ha aprovechado del poder público para hacer fortunas, va a llegar al gobierno a hacer negocios privados. Quien difunde el miedo jamás podrá gobernar para todos. Esa es la razón por la cual los jóvenes de la ciudad están con Morena, porque sólo en la manera de hacer política se ve la manera en que una va a llegar a gobernar”.