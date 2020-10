Sheinbaum y Arriola proponen solución para desabasto de agua en Iztapalapa e Iztacalco; Barrales, ausente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras la candidata del PAN-PRD-MC, Alejandra Barrales, no tuvo actividades públicas en su campaña este martes, su contrincante de Morena-PT-PES, Claudia Sheinbaum, presentó sus planes para abatir el desabasto de agua en Iztapalapa, y el del PRI, Mikel Arriola, lanzó su plataforma para fortalecer los ministerios públicos y el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea). La exdelegada de Tlalpan apostó por llevar su mensaje de la “Ciudad de la Esperanza con innovación” a tres colonias de la delegación Iztapalapa, bastión histórico del PRD y la que tiene mayor cantidad de votantes. En las colonias Sideral, Barrio San Lucas y Paraje San Juan, la candidata de la coalición “Juntos haremos historia” anunció su proyecto de seis puntos para abastecer de agua a Iztapalapa y mejorar la redistribución del líquido en la Ciudad de México. Así se resumen: vigilar por geolocalización la distribución de pipas para evitar que se administre el líquido con criterios políticos, dotar de credenciales a todos los carezcan del servicio para llevar un control de las necesidades. Más: invertir en el poniente de la capital para que el agua pueda llegar al oriente -en Iztapalapa-, trabajar en la reparación de fugas con 200 brigadas equipadas y emprender programa de captación de agua de lluvia en 100 mil viviendas iztapalapenses y en Tlalpan. En el último, la morenista dijo que se trabajará en tres proyectos de abastecimiento -con una inversión de 15 mil y 30 mil millones de pesos cada uno- para traer agua desde el Valle de Tula, Hidalgo, o del Valle de Xico, Estado de México. “Me voy a sentar todos los días con el director general del Sistema de Aguas, uno nuevo, uno honesto, que sepa realmente trabajar, y con el equipo técnico. Y todos los días vamos a estar revisando el nivel del agua en los tanques de Iztapalapa, la calidad de agua en éstos y vamos a revisar todos los días estas obras”, dijo Sheinbaum ante los asistentes. Antes de despedirse, en cada colonia visitada pidió el voto para Andrés Manuel López Obrador y llamó a los iztapalapenses a defender las casillas y a “difundir el mensaje entre los vecinos” de evitar la compra del voto. “Ayúdenos a convencer a la gente de que no venda su voto, que no entregue su credencial. Ayúdenos a decirle a la gente que no venda su voluntad, la libertad no se vende y menos durante este año que estamos a punto de hacer historia (…) este año, es el año de la esperanza”, arengó.Por segundo día consecutivo, Mikel Arriola, candidato del PRI a la jefatura de gobierno, centró fuerzas en su política de seguridad. Tras reunirse con 17 familias víctimas de violencia en el hotel Holiday Inn de la delegación Venustiano Carranza, ofreció implementar una reforma en los Ministerios Públicos para agilizar las investigaciones y mejorar el trato a los afectados por la delincuencia. Luego de escuchar los testimonios, el extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que cambió “su manera de ver la delincuencia”, por lo que prometió poner como prioridad a las víctimas y reforzar el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) para evitar la burocratización de la justicia. Más tarde, visitó la colonia Pantitlán, en Iztacalco -considerada una de las delegaciones más peligrosas de la CDMX, según cifras de organizaciones civiles-, donde insistió en que, de llegar a ser jefe de gobierno, ordenará la instalación de un millón de cámaras de videovigilancia para terminar con los asaltos y homicidios en la vía pública. Frente a los vecinos Arriola Peñalosa también delineó algunas propuestas para combatir el problema de abastecimiento de agua en Iztacalco, entre las que destacó la inversión de 10 mil millones de pesos para modernizar las redes hidráulicas y la instalación de nueve plantas tratadoras de agua. “Todo lo que hacemos es para mejorar las condiciones de lo más bello que tenemos en nuestra ciudad, que se llama la familia. Donde las mujeres son el sostén, las que ponen a la familia primero”, dijo. La candidata de la coalición “Por la CDMX, al Frente”, Alejandra Barrales, no programó ningún evento público para hoy.