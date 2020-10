Sheinbaum defiende a López Obrador ante estudiantes de la Anáhuac

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia” a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, arrancó este miércoles con un primer acercamiento a la comunidad estudiantil, al reunirse con jóvenes de la Universidad Anáhuac. En el auditorio de la Rectoría de la Universidad, en su plantel sur, pidió a los universitarios “informarse bien” de las propuestas a diferentes cargos públicos y a no “dejarse llevar por lo que dicen”. Frente a los cuestionamientos que en la ronda preguntas y respuestas varios estudiantes le hicieron respecto a las propuestas de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y dar amnistía a delincuentes -ambas hechas por del candidato a la Presidencia de su misma coalición, Andrés Manuel López Obrador-, la morenista les dijo: “Tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con él”. Sin embargo, subrayó que existe una idea del tabasqueño como autoritario producto de “lo que se ha impulsado desde distintos sectores para descalificar una propuesta que tiene un potencial enorme para dar una viabilidad distinta a nuestro país”. Luego del encuentro, la extitular de Medio Ambiente local visitó las colonias El Rosario y Del Recreo en Azcapotzalco, así como Santa María la Ribera en Cuauhtémoc y Escandón, en Miguel Hidalgo. Como parte de su proyecto de gobierno prometió que, de llegar a gobernar la capital, reformará el Reglamento de la Procuraduría Social (Prosoc) para que el gobierno local tenga facultades de resolver problemas de poda, limpieza y luminaria en las unidades habitaciones.La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, apostó por sumase a los reclamos federales contra la amenaza de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de militarizar la frontera de ese país con México. En un comunicado, la expresidenta nacional del PRD “exigió” a todas las ciudades santuarios del país vecino a pronunciarse contra Trump pues aseguró que éste representa una “amenaza a los derechos humanos”. Igual que ayer, este miércoles la exlíder sindical omitió hacer recorridos en las calles de la ciudad. En cambio, desde temprano platicó en exclusiva en el noticiero “ADN 40”. Ayer hizo lo mismo en “Once noticias”.El candidato del PRI, Mikel Arriola, visitó desde temprana hora las agencias 9 y 10 del Ministerio Público, ubicadas en Iztapalapa, que según dijo, son las peor calificadas por la ciudadanía por su rezago de 95% en la resolución de asuntos. El extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que no sólo dotará de mayores recursos a los ministerios públicos, sino que someterá a su personal a exámenes de confianza. Agregó que elaborará un esquema para sistematizar la presentación de averiguaciones previas, para darles seguimiento digital y evitar las visitas de los ciudadanos a las agencias. Incluso, propuso duplicar el número de agencias para resolver 200 mil delitos al año. El abanderado del PRI también visitó el pueblo de Santa María Tepepan, en Xochimilco, donde apostó por un discurso en favor de las mujeres. En un kiosco con apenas unas decenas de simpatizantes, prometió dar una pensión para las jefas de familia -propuesta similar a la de Barrales-, aunque no dio más detalles al respecto. Durante su recorrido, también visitó los pueblos de San Gregorio y Tulyehualco.