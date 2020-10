Mientras Sheinbaum lanza promesas a la IP, Barrales la reprueba como delegada en Tlalpan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Morena-PT-PES, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió en privado con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a quienes les prometió agilizar los trámites administrativos en pro del sector económico de la ciudad. En un desayuno en la Hacienda de los Morales, propuso al gremio empresarial que, de ganar la elección, enviará al nuevo Congreso local las reformas necesarias para hacer los ajustes en el tema de desregulación. “El compromiso es que el mismo 6 de diciembre -un día después de la toma de protesta del próximo jefe de gobierno- enviaré todas las iniciativas de ley que se tengan que enviar a la Asamblea, a partir de su consenso, para hacer los ajustes a los reglamentos”, dijo la candidata morenista. Acto seguido, llovió una ronda de aplausos entre los asistentes. La exsecretaria de Medio Ambiente capitalina también lanzó la propuesta al presidente de la Coparmex de la CDMX, Jesús Padilla Zenteno, a formar una comisión y empezar a trabajar “desde ahora”. "Ustedes han trabajado muchísimo este tema, no es cuestión de inventar el hilo negro. Hagamos una mesa de trabajo, analicemos las leyes que hay que cambiar, los reglamentos a adecuar y cómo fortaleceremos la protección civil”, invitó. Posteriormente, presentó tres puntos de su plan económico y recordó que José Luis Beato, extitular de la Coparmex, es el coordinador del mismo. La exdelegada en Tlalpan propuso crear un millón de empleos con seguridad social, potenciar los mercados locales, vincular a la iniciativa privada con el gobierno y la academia y potenciar el desarrollo económico de las fuentes renovables de energía, el turismo y la cultura.Tras darse a conocer el encuentro entra Sheinbaum y la Coparmex-CDMX, la candidata de la coalición “Por la CDMX, al Frente”, Alejandra Barrales, aseguró que ella también tuvo un encuentro con la iniciativa privada y que, incluso, ésta le dio su respaldo. No obstante, no dio más detalles. Luego, en sus recorridos por la delegación Tlalpan, la exsecretaria de Educación y Turismo capitalinos aseguró que la candidata de la coalición “Juntos haremos historia” reprobó como delegada de esa demarcación. “Hay enojo, desencanto, una percepción generalizada de que no les dio la cara, que no se puso al frente cuando vinieron los problemas para esta delegación. Me parece que eso es lo que exige una ciudad tan grande como esta. Y eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de la mujer que necesita esta ciudad. Necesitamos una mujer que cuando vea problemas no les dé la vuelta, no huya. Y que, por el contrario, les haga frente y sobre todo que esté dispuesta a ayudar y a sacar adelante a su gente”, señaló. Mikel Arriola, candidato del PRI, también lanzó promesas al sector privado de la capital y en la clausura del Foro “Estrategia de Seguridad” aseguró que, de llegar a la jefatura de gobierno, incorporará el 100% de las cámaras de los bancos al sistema de Seguridad Pública capitalino. Por su parte, la candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy Tamborrell, también se subió a la discusión de la escasez de agua en la capital. En un recorrido por el área protegida del Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, criticó las propuestas de sus contrincantes y prometió revisar los subsidios de los "grandes consumidores” del líquido en la ciudad. Lorena Osornio Elizondo, candidata independiente a la jefatura de gobierno, acudió a la estancia Infantil “Rosseta”, dependiente de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde resaltó el trabajo profesional de los profesores y padres de familia al educar a sus hijos.