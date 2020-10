Sheinbaum pide un millón de votos para AMLO; Arriola presume a Meade como su 'maestro”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a los capitalinos dar más de un millón de votos “de diferencia” a su homólogo presidencial, Andrés Manuel López Obrador. A las 16:00 horas, en Azcapotzalco, durante el primer evento conjunto con López Obrador en lo que va de su campaña, la exsecretaria de Medio Ambiente local pidió a los habitantes de la ciudad “salir a votar masivamente” el próximo 1 de julio y reiteró su petición de defender el voto de la coalición Morena-PT-PES en casillas electorales de la ciudad. Tras señalar que “Andrés Manuel es el mejor jefe de gobierno que ha tenido esta ciudad”, Sheinbaum Pardo aseguró que “lo más importante es llevarlo a la Presidencia. Esta ciudad quiere a López Obrador y estoy convencida de que va a convertir a México en el país de la esperanza”. La exdirigente del grupo de mujeres simpatizantes del tabasqueño conocidas como “Las Adelitas”, aseguró: “Aquí en la ciudad te vamos a dar más de un millón de votos de diferencia. Vamos a vencer el fraude y vamos a vencer la compra del voto. Sólo les pido un compromiso: hay que salir a votar masivamente. El 1 de julio va a haber filas, no importa que llueva, que nos pongan un partido de futbol, va a haber filas y filas de votos libres de ciudadanos”. A la misma hora, pero en la Salón Gran Forum, en la delegación Coyoacán, el PRI organizó un evento masivo con mujeres en el que se presentó el candidato a la Presidencia, José Antonio Meade, con el aspirante a la jefatura de gobierno, Mikel Arriola. Igual que la Sheinbaum con López Obrador, el extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vanaglorió a Meade Kuribreña, de quien, incluso dijo, “fue mi maestro muchos años”. Arriola Peñalosa aseguró: “Quiero decirles que lo poco que he aprendido, las herramientas que tuve para sacar de la quiebra al IMSS me las dio a lo largo de mi carrera Pepe Meade. Gracias a él pudimos sacar al IMSS de la quiebra”. Luego, aseguró que Meade además puso en marcha el seguro social para estudiantes. “Las mamás de los jóvenes ya no tienen que pagar si caen en una desgracia en materia de salud, gracias a Pepe Meade”, reiteró.Además de los candidatos del PRI y de la coalición Morena-PT-PES, los aspirantes a la jefatura de gobierno por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y por Nueva Alianza, tuvieron actos públicos. Mariana Boy, del Verde Ecologista, hizo un recorrido por la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo, tras el cual prometió a los capitalinos implementar una política de “horarios escalonados”, como respuesta para atacar la congestión en el transporte público de la capital. Según dijo, propondrá un horario de entrada y salida para servidores públicos, para así lograr menos afluencia en las” horas pico”. Ante vecinos de la delegación Tlalpan, la candidata por el Partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteyro, se pronunció en favor del consumo de la mariguana en la capital, pues aseguró que el gobierno citadino no puede continuar con una política “prohibicionista” y “de castigo que induce a un mayor consumo”. La exdiputada federal por el PRD detalló que su propuesta consiste en permitir el consumo sólo en el hogar o en establecimientos especialmente destinados para ello. Con esto, dijo, se evitará su comercialización y se prohibirá su consumo en lugares públicos y de menores de edad. Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, no tuvo actividades públicas este lunes.