El TEPJF ordena retirar promocional de Sheinbaum donde aparece López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la sola inclusión de la imagen de Andrés Manuel López Obrador en el promocional de televisión denominado “Claudia emotivo”, constituye una promoción de su persona, en tiempos que deben destinarse para difundir propaganda relacionada con elecciones locales. En un comunicado precisó que los espots de los partidos políticos sólo deben relacionarse con las elecciones a las que pertenece el tipo de pauta en que se ordenó su difusión, por lo que al visualizar la imagen de un candidato a un cargo federal es suficiente para identificarlo y lograr su posicionamiento en tiempos que no le corresponden. En ese sentido, el Pleno de la Sala Superior del TEPJF confirmó el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), con el que se declararon procedentes las medidas cautelares y se ordenó el retiro del promocional por el presunto uso indebido de la pauta atribuible al partido Morena. La decisión fue impugnada por Morena, que argumentó, entre otras razones, que en el mensaje difundido no existe una promoción personalizada de su candidato a la presidencia, pues el sujeto central del promocional no es el candidato, sino Claudia Sheinbaum Pardo, abanderada al gobierno de la Ciudad de México, además de que no se menciona el nombre de López Obrador, y mucho menos se llama a votar por él. No obstante, las magistradas y magistrados coincidieron con el análisis realizado por la Comisión de Quejas, señalando que la inclusión en los promocionales que tengan una intención clara de posicionar a un candidato postulado para una elección diversa a aquella a la que se asignaron los tiempos utilizados, constituye el uso indebido de la pauta. En las pautas federales, reiteró, no se puede transmitir promocionales relacionados con los procesos comiciales locales, en los que aparezca la imagen de candidatos de ese ámbito de elección ni viceversa, ya que ello podría generar un mayor posicionamiento de candidatos a cargos de elección popular en el ámbito federal. Por otra parte, los magistrados aprobaron sin mayor discusión el proyecto de la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, en la que se confirmó el registro de Xóchitl Gálvez como candidata de la coalición Por México al Frente al Senado. Argumentaron que, en su queja, Celestino Abrego Escalante no combatió los supuestos vicios en que incurrió la Comisión Nacional Electoral del CEN del PAN al haber registrado la fórmula integrada por la exjefa delegacional en Miguel Hidalgo y Laura Iris Ballesteros.