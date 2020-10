Sheinbaum aclara por qué no va al debate de Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El equipo de campaña de la candidata a la Jefatura de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió la versión de que no asistirá al “debate ciudadano” que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-CDMX) para el viernes 22, supuestamente por las descalificaciones que ha recibido de los otros candidatos. Según un documento que mostró el equipo de comunicación de Sheinbaum Pardo, ella informó desde el 9 de mayo pasado al presidente de la Coparmex local, Jesús Padilla Zenteno, que no asistiría al encuentro “por cuestiones de agenda”. En el documento “Respuesta a invitación”, firmado por la coordinadora de campaña Esthela Damián y sellado por el Centro Empresarial de la Ciudad de México, Sheinbaum refirió que para el 22 de junio “ya se tenían otros eventos programados”. El equipo de la exdelegada de Tlalpan refirió que es falso que aún estuviera pendiente la confirmación de su asistencia, lo mismo que la versión de que Sheinbaum hubiera expresado a la cúpula patronal que estaba contemplando no asistir por el ánimo de confrontación hacia ella que han mostrado los otros candidatos en los pasados debates, como señaló hoy en conferencia de prensa Gabriel Aguirre, miembro del comité de estrategia pública de la Coparmex. El equipo de Sheinbaum subrayó que la candidata está abierta a dialogar con el sector empresarial; incluso indicó que en lo que va de su campaña se ha reunido al menos 11 veces con representantes de cámaras comerciales y empresarios de distintos rubros. De acuerdo con la agenda de campaña de la representante de Morena-PT-PES, para el viernes 22 tiene programados tres eventos en las delegaciones Miguel Hidalgo, Xochimilco y Milpa Alta.