El IECM reporta 100 incidentes; se deslinda de protestas en casillas especiales (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El número de incidentes que se han presentado en la jornada electoral de la capital del país asciende a 100, según informó el consejero presidente del el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda, sin embargo él mismo insistió en que los sucesos “son menores”. En la segunda reinstalación de la sesión permanente del Consejo General del IECM, los representantes de los partidos PRD, PT y Morena manifestaron su repudio ante el reporte de irregularidades ocurridas durante la jornada electoral, y de las que supuestamente les han informado sus simpatizantes. Velázquez Miranda respondió a los representantes de estos partidos que las 100 incidencias que el IECM tiene contabilizadas hasta las 16:00 horas de este día se refieren a “problemas menores” en relación con la instalación de las casillas (como la apertura a destiempo o la inasistencia de funcionarios de casilla), pero que en ningún caso han impedido el voto de los electores locales. Los percances más destacados siguen siendo el robo de boletas electorales en el Distrito 27 de Iztapalapa, así como un caso de gresca entre simpatizantes de dos partidos – de los que el Consejero Presidente dijo desconocer su identidad—, que también ocurrió en la misma demarcación y del que supuestamente no se tiene mayores reportes. “No se ha presentado por la parte de representaciones políticas incidentes graves o situaciones que hayan alterado el curso normal de la elección”, reiteró. No obstante, los representantes de partido insistieron en sus quejas. Roberto López Suárez, del partido del Sol Azteca, aseguró que ésta ha sido la elección con mayor retraso en la instalación de casillas, pues dijo que existe incertidumbre en cuanto a la cifra oficial de las mismas, debido a los datos que ha presentado el IECM desde la mañana y durante la tarde, son distintos. López Suárez aseguró que su partido “tiene preocupación” respecto a este dato e incluso pidió al consejero presidente un informe puntual con el desglose de cada corte de información de instalación de casillas por hora. “No sabemos cuál información es la más veraz. Este es un retraso que nunca se había presentado”, comentó. Por separado y también durante la sesión permanente, el representante del PT en el IECM , Ernesto Villareal Cantú, dijo que habían recibido denuncias de representantes de los partidos políticos en las casillas cuyos registro impresos y con sello electrónico no coinciden con la lista que está en posesión de los funcionarios de casillas y que por esta razón se les ha impedido estar presentes. “No se les está permitiendo el acceso a los representantes de los partidso, no sólo del PT, sino de otros partidos. No hay certeza del proceso si no hay representaciones completas de ellos”, comentó. También, José Agustín Ortíz Pinchetti, representante de Morena, advirtió sobre los bloqueos que medios locales dieron cuenta esta mañana respecto a los capitalinos que se quejaron de falta de boletas en las casillas especiales. El consejero presidente contestó que las quejas de los representantes deben ser presentadas a ese órgano local con pruebas para darles su curso legal. “No se ha presentado por la parte de representaciones políticas incidentes”, repitió. Durante la sesión permanente, también destacó que el secretario ejecutivo Rubén Geraldo Venegas refirió que son tres los enfrentamientos que se han dado entre simpatizantes, pero los calificó de “casos aislados”. Más tarde, el consejero presidente insistió en que sólo era un caso.Durante la sesión también se abordó el problema que ha representado para los capitalinos la falta de boletas suficientes en las casillas especiales, y que incluso provocó el cierre de vialidades. El consejero presidente se deslindó y dijo que las 750 boletas electorales son las establece la Ley Federal en la materia y que ahí no tiene intervención el IECM. No obstante, reconoció que hasta el momento se ha registrado una “afluencia importante” en estas casillas. También dijo desconocer – hasta el momento— el número de casillas especiales que habían sido cerradas. Ante reporteros refirió que una vez que se conozcan los resultados de la elección y que termine el proceso electoral, podrían proponer ampliar el número de casillas electorales especiales para que coincidan con el número de concurrencia de votantes de cada elección. [video width="848" height="480" mp4="https://www.proceso.com.mx/media/2018/07/WhatsApp-Video-2018-07-01-at-16.12.09.mp4"][/video] [video width="848" height="480" mp4="https://www.proceso.com.mx/media/2018/07/WhatsApp-Video-2018-07-01-at-16.12.03.mp4"][/video] [video width="848" height="480" mp4="https://www.proceso.com.mx/media/2018/07/WhatsApp-Video-2018-07-01-at-16.01.43.mp4"][/video]