Jornada en la CDMX inicia con retrasos y el robo a mano armada de una casilla en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Electora de la Ciudad de México (IECM) presentó su primer corte de resultados de la jornada electoral en la capital, en el que aseguró que a las 9:15 horas de la mañana se tenía un avance de más de 60% de las casillas instaladas… sin embargo el número no coincide con el porcentaje reportado por Sistema de Información Geográfica Electoral (SIGE) del Instituto Nacional Electoral (INE). Tras el arranque de la sesión permanente del Consejo General del IECM, el Consejero Presidente Mario Velázquez Miranda refirió que al corte el mecanismo local de Capacitadores Electorales registró un avance de instalación de más de 60% de las casillas. Sin embargo, antes en sesión, el secretario Técnico, Rubén Geraldo Venegas mencionó que a las 9:30 de la mañana a penas se tenía un avance del 17.7% de las casillas, que representan a dos mil 297 casillas instaladas. Incluso, posteriormente dio a los reporteros una nueva cifra: del 34.83% de casillas instaladas a las 9:50. Ante las distancias entre ambos porcentajes, el consejero presidente reconoció ante los cuestionamientos de la prensa que existe una diferencia con el Sistema de Información Geográfica Electoral (SIGE) del Instituto Nacional Electoral (INE), y que la cifra de las cuatro mil 519 de las casillas instaladas, es decir, el 34.83%, se refieren a este sistema. Contrario a ello, aclaró que el porcentaje de 60% pertenece a la información que los capacitadores locales registran y envían al IECM vía telefónica, es decir, a la información que registra el Instituto local. Velázquez Miranda argumentó que las cifras no significan ningún retraso, pues muestran el avance conforme se concentra la información, luego justificó que el mismo fenómeno ocurrió en la elección intermedia de 2015. “Los Capacitadores Asistentes Electorales tienen que capturar la información. Se ha dado preeminencia que se instalen las casillas y a que posteriormente se haga el reporte en el sistema. El sistema irá más lento de lo que en realidad han sido instaladas”, comentó.Por otra parte, las elecciones de la capital ya registraron sus primeras incidencias. De acuerdo con el consejero presidente, Mario Velázquez Miranda, en el Distrito 27, al que pertenece la delegación Iztapalapa dos sujetos armados robaron la documentación electoral al presidente de la casilla al salir de su casa. Sin más detalles, Velázquez Miranda lamentó que dado los hechos los ciudadanos de esa casilla no podrán votar por los candidatos a puestos locales, pues las boletas no serán repuestas, pero aclaró que para externar su voto por Presidente de la República, senadores y diputados federales podrán acudir a las casillas especiales. Además, refirió que tras el incidente ya se instrumentaron los mecanismos para que los folios de esa casilla sean anulados, además se activaron los protocolos de seguridad, pero evitó dar más detalles. Cabe recordar que Iztapala es la demarcación con el mayor número de votantes en la capital, y el bastión histórico del PRD, lo que la convierte en la más disputada. También como parte de los reportes incidentales el IECM registró el cambio de domicilio de una casilla, así como que las casillas especiales se han visto saturadas. “Hay un número muy importante de ciudadanos que están formados en las casillas especiales, hay que recordar que al agotarse las boletas se tienen que cerrar”. Asimismo, se reconoció que en las colonias Del Valle y Escandón la instalación de casillas se ha dado con mayor retraso, pues funcionarios de casilla tuvieron que ser remplazados por ciudadanos de la fila por no presentarse. En total, el consejero presidente refirió que el 85% de las casillas de la CDMX abrieron con los funcionarios de casillas previamente seleccionados, mientras que en 15% restante personas de la fila se han tenido que incorporar a laborar en las casillas.El Consejo General del instituto Electoral de la Ciudad de México arrancó su sesión permanente haciendo un llamado a todos los capitalinos y a los siete partidos que disputan un cargo político a que el proceso electoral en la capital se realice sin violencia. Luego del izamiento de bandera, a las 8:00 horas, el pleno del Consejo General del IECM se declaró en sesión permanente para la jornada electoral en que se elegirá al quinto jefe de gobierno, a los 16 primeros alcaldes de la capital y a sus 160 concejales, así como a los 66 primeros diputados del primer congreso local. En el primer mensaje a medios, el consejero Presidente Mario Velázquez Miranda se refirió a los recientes hechos de violencia contra candidatos a diferentes partidos a nivel nacional y local, y a pesar de este “escenario enrarecido por el miedo y la tristeza” llamó a los capitalinos a sufragar. “Lejos de dejar que estos deplorables acontecimientos nos hundan en el desánimo, nuestra respuesta debe de ser de una amplia participación refrendando nuestro compromiso con los valores de la democracia. En estas condiciones votar es más que nunca un acto de dignificar y resistencia”, lanzó Velázquez Miranda.Una vez declarada la sesión y en la misma tónica, la mayoría de los representantes de los diversos partidos repudió el clima que se vive en la capital e incluso, el representante del PT – partido que a nivel local pertenece a la coalición “Juntos Haremos Historia”, Ernesto Villareal Cantú, repudió la actuación del IECM ante las denuncias de compra y coacción del voto por parte de “Frente por la Ciudad de México”, que representa la candidata Alejandra Barrales. “Es un proceso histórico, también porque ha sido el proceso electoral más violento y con más presión de voto y compra indiscriminada de voto en la ciudad. Hoy lo ordinario fue la campaña negra y las noticias falsas que inundaron las redes sociales (…) el IECM nunca intervino para calmar los ánimos en las calles”, dijo Villareal Cantú quien luego concluyó deseando que la jornada electoral sea ejemplar. En su oportunidad, el representante del PAN, Diego Orlando Garrido López, reprochó los hostigamientos que sufrieron dos de sus representantes de partido en la delegación Cuajimalpa, actualmente gobernada por el PRI, y aseguró que en esa demarcación es un “foco rojo”, donde hay “un grupo que quiere desestabilizar esta elección; tenemos que estar muy atentos”. Garrido López convocó a llevar una jornada “cívica y tranquila”, pero hizo énfasis en que esta noche, cuando se tengan los primeros resultados, “todos los partidos tengan la serenidad para reconocer los resultados que nos dará el IECM y que no lleguemos al 2 de julio con bloqueos o llamando al caos”. Por su parte el representante de Movimiento Ciudadano, Armando de Jesús Levy Aguirre dijo: “deseo de todo corazón que esta elección se lleve a cabo en paz en nuestra ciudad y en todo el país. Ya hemos estado probado las cuotas de sangres y ojalá que en este día sea blanca nuestra elección, en paz y unidad y lo hagamos todos como hermanos mexicanos y no en un sentido de revanchismo de agredirnos y lastimarnos”. Mientras que la representante del Partido Verde Ecologista de México, Zuly Feria Valencia, pidió a los partidos no “aferrarse por mantener el poder por el poder”.