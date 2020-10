'Serenos morenos… esto no se acaba hasta que se acaba”: Barrales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La candidata de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente” para la jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales Magdalena, envió un mensaje a su opositora de Juntos haremos historia, Claudia Sheinbaum, quien se declaró ganadora en la elección en su cuenta de Twitter @Claudiashein. “A nuestros opositores les quiero decir: serenos morenos”, dijo en un mensaje a la prensa, realizado alrededor de las 19:20 horas, acompañada por perredistas como Ángel Ávila y Raúl Flores, así como las panistas Xóchitl Gálvez y Mariana Gómez del Campo, entre otros políticos. Según sus cifras, la perredista afirmó que “es una elección cerrada”. Dijo que “de manera respetuosa”, ella está convencida de que esta fue una jornada electoral histórica en la Ciudad de México, porque nunca antes se había registrado tanta participación ciudadana. “No hay nada definitivo todavía”, sostuvo la expresidenta nacional del PRD, y agregó que las elecciones se ganan “con votos no con encuestas”. Sin mencionar cifras, dijo que, están optimistas porque los números que están circulando en algunas encuestas no son los mismos que ellos tienen contemplados. Así, pidió esperar a que se terminen de contar los sufragios porque “esto no se acaba, hasta que se acaba”.