Inician trabajos de transición en la CDMX y Sheinbaum se reúne con titular de la CDHDF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los equipos de transición del actual gobierno capitalino y de la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, acordaron comenzar a trabajar en temas prioritarios para la ciudad con reuniones quincenales con carácter plenario; la primera será el próximo jueves 12 con el tema de Reconstrucción, luego del sismo del pasado 19 de septiembre. Además, este martes Sheinbaum Pardo se reunió con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF), Nashieli Ramírez, y acordaron trabajar en el periodo de transición en temas prioritarios, entre ellos: violencia de género, protocolos de alerta, actuación de la policía, fiscalías especializadas, promotores de conciliación, migración, personas en situación de calle y legislación pendiente en la materia. La reunión de los grupos de transición fue de privada y ocurrió a las 12 horas en el Salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Al término, el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco, y el diputado local y vocero de la campaña de la morenista, César Cravioto, informaron sobre los acuerdos logrados en la primera reunión de transición. El primero consistirá en la instalación de cuatro mesas: Reconstrucción, el jueves 12; Administración y Finanzas y Gobierno, el martes 17; y la de Agua, el jueves 19. El martes 24 se hará una plenaria para revisar los avances de las reuniones anteriores. A partir de su instalación, los encuentros serán plenarios y se harán cada 15 días. También decidieron crear una ruta crítica para elaborar la Ley de Ingresos y Egresos 2019 que será presentada al Congreso de la Ciudad de México. Según Cravioto, existe el compromiso de que los documentos que se generen en el periodo de transición no serán filtrados y que sólo se usarán para consumo interno. El legislador destacó que pidieron al actual gobierno y la Asamblea Legislativa en funciones que no apruebe los nombramientos del Sistema Anticorrupción capitalino, con el argumento de “evitar cargos a modo” y “un albazo”. Aclaró que ese trabajo le tocará al primer Congreso de la Ciudad de México, en el cual, por cierto, Morena tendrá la mayoría. En el equipo de transición del gobierno actual participan los titulares de las secretarías de Gobierno, Guillermo Orozco, y Finanzas. Julieta González; de la Oficialía Mayor, Jorge Silva; la Contraloría General, Eduardo Rovelo; la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Vicente Lopantzi; y la Comisión para la Reconstrucción, Edgar Tungüí. Por el gobierno entrante colaboran Estela Damián, exdiputada local y federal; Héctor Villegas, excoordinador de asesores en la delegación Tlalpan; Luz Elena González, exdirectora de RTP; Myriam Urzua, especialista en urbanismo; Almudena Ocejo, doctora en Ciencias Políticas; y César Cravioto, exvocero de la campaña de Juntos haremos historia. La reunión de ambos equipos ocurrió luego de que el pasado 5 de julio, el actual mandatario, José Ramón Amieva, se reunió con la ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum.Una hora antes de la reunión de transición, la exdelegada en Tlalpan se reunió con la ombudsperson local, Nashieli Ramírez, en la sede de la CDHDF, donde acordaron iniciar un trabajo conjunto en materia de derechos humanos durante el proceso de transición. Al término de la misma, ambas hablaron sobre los resultados del encuentro. Ramírez Hernández destacó la importancia de este primer acercamiento de coordinación y trabajo conjunto. Según la defensora, expresó la necesidad de concretar el mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México -que entrará en vigor el próximo 17 de septiembre- para “hacer realidad” la Carta de Derechos para todas y todos. En materia de la agenda legislativa, recordó que está pendiente la Ley de Derechos Humanos y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como al menos 80 instrumentos que se deben adecuar en la materia. La titular de la CDHDF enfatizó la prioridad en el tema de migración, no sólo de los connacionales que llegan a la Ciudad de México deportados, sino de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala que se quedan en la capital. Por su parte, Claudia Sheinbaum destacó su interés por colaborar con la Comisión para tener su asesoría en diversos temas contemplados en el programa de su gobierno. Entre los temas a trabajar destacó la violencia de género y protocolos de alerta, el fortalecimiento de fiscalías especializadas; derechos humanos en la Policía y Procuraduría General de Justicia. La exsecretaria de Medio Ambiente agregó el tema de los llamados Promotores de Conciliación y de Paz, a partir de los 300 centros comunitarios que se instalarán en la capital para resolver los problemas en las colonias, barrios y pueblos. Además, planteó colaborar en temas de migración, personas en situación de calle, justicia cívica y Reconstrucción de la Ciudad de México.