Se modificará el Sistema Anticorrupción para acabar con repartición de cuotas: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno de la Ciudad de México electa, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que una de las primeras tareas del primer Congreso local de la ciudad, que tendrá mayoría de Morena, se abocará en hacer modificaciones al Sistema Anticorrupción local. Fiel a los pasos del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo se reunió esta mañana con los 38 legisladores locales que integrarán la bancada de Morena en el primer Congreso de la Ciudad de México. Tras el encuentro, que la futura jefa de gobierno calificó como una “reunión emotiva”, Sheinbaum aseguró que será prioridad modificar el sistema anticorrupción de la CDMX, aprobado en la última asamblea legislativa, por considerarlo anticonstitucional y un mecanismo de “repartición de cuotas”. Consultado por separado, César Craviotto, actual líder de la bancada morenista en la ALDF e integrante del equipo de transición de la jefatura de gobierno, refirió a Apro que parte de la propuesta será un recorte administrativo al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, que consistirá, por ejemplo, en bajar de veinte a tres los magistrados del anticorrupción , así como de siete a cinco los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF). El aún legislador aseguró que el sistema anticorrupción aprobado en la última legislatura, donde el PRD y el PAN tenían posiciones clave, lo único que hizo fue robustecer a este organismo y convertir las plazas en un asunto de repartición de cuotas. “Lo vamos a achicar, porque no se trata de hacer burocracia por burocracia, el funcionamiento de los organismos no depende de cuantas cabezas tenga, sino que haya eficiencia y un trabajo honrado”, indicó. Otras iniciativas que buscará la primera jefa de gobierno electa en la capital será aplicar el proyecto de austeridad republicana de López Obrador, con la propuesta de recortar a la mitad el presupuesto al Congreso de la Ciudad de México, así como reducir puestos en el mismo organismo. No obstante, señaló que se trata de una “amigable sugerencia” y que al final será decisión de la bancada local. “Es la refundación de la CDMX con una nueva forma de gobierno, con mayor autonomía establecida en la constitución; (queremos) que no haya leyes al vapor, que no haya ocurrencias, sino que realmente se tome en serio este papel fundamental que tenemos como responsabilidad histórica para dejar la refundación de la CDMX en este nuevo marco legislativo”, dijo Sheinbaum Pardo. En el mismo sentido, a pregunta expresa a César Craviotto sobre el respeto a la división de poderes – pues se debe considerar que Morena tiene mayoría en el congreso local, así como la titularidad de 11 de las 16 alcaldías, y la jefatura de gobierno— aseguró que se buscarán respetar la labor de cada uno de éstos, sin embargo, advirtió que “a nadie le debe sorprender” que haya una “colaboración” entre el congreso y el ejecutivo, “para cambiar muchas normas”. “Los capitalinos votaron mayoría absoluta de Morena, se nos está dando la encomienda de transformar la ciudad, entonces que tampoco se sorprenda de que haya colaboración entre el congreso y el ejecutivo”, dijo.