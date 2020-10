Amieva ofrece a Claudia Sheinbaum una transición 'transparente y honesta”

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El actual gobierno de la Ciudad de México no será ningún obstáculo para realizar una transición “clara, transparente y honesta” a la nueva administración que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo, a partir del próximo 5 de diciembre, aseguró el jefe de gobierno capitalino José Ramón Amieva Gálvez. Amieva Gálvez subrayó en entrevista que tiene que entregar una “casa funcional”, porque su más grande aspiración al hacer su acta de entrega-recepción es que la nueva jefa de gobierno tenga los elementos necesarios para tomar sus decisiones en beneficio de la ciudad. También se manifestó agradecido de que la candidata triunfadora haya aceptado reunirse, a partir de este jueves 5, para iniciar los trabajos de entrega recepción antes de los tiempos formales que inician en octubre. “Tener este acercamiento para ponerla al tanto de cómo se encuentra la administración pública, pero sobre todo establecer un esquema de acercamiento para dar certeza al proceso de entrega, nos va ayudar mucho”, indicó. Luego expresó, de acuerdo con Notimex, que dio instrucciones a todas las áreas de gobierno para que estén preparadas para esta entrega-recepción de manera honesta, transparente y eficiente. Igual mencionó que, al informar a su gabinete sobre la reunión que sostendrá con Sheinbaum Pardo, dio la orden de seguir gobernando durante los cinco meses que restan de la actual administración y prepararse para entregar de manera adecuada. Además, detalló que espera que mañana acuerden los principios para las reuniones de los grupos de trabajo que vayan generando los procesos de entrega por cada área y de manera global. Enseguida aclaró que, entre los que encabezarán el equipo para operar la entrega por parte del gobierno capitalino están el contralor general, Eduardo Rovelo Pico; el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, y la secretaria de Finanzas, Julieta González Méndez.En tanto, Sheinbaum Pardo dijo que el contrato de las fotomultas se renueva anualmente por lo que no será renovado cuando ella llegue al Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Como jefa de gobierno, explicó en entrevista con El Financiero, sí tiene la atribución para cancelar recaudatoriamente las multas que se hayan establecido en diciembre anterior a la extinción de las fotomultas. Sheinbaum Pardo aseguró que no le importa perder el dinero de las fotomultas, ya que su gobierno será honesto y buscará captar recursos de la lucha contra la corrupción: “No nos importa perder los mil millones de pesos que vienen de las fotomultas, vamos a acabar con la corrupción. Yo no estoy de acuerdo en que una multa de tránsito sea una afrenta a la economía familiar, así que tiene que haber una revisión de las multas de tránsito y va a haber una reducción significativa”, ofreció. “No estoy de acuerdo (con las fotomultas) porque es un negocio. No es un tema de educación vial, no es un tema de mejorar el tránsito en la Ciudad de México, es un tema de un negocio”, fustigó. Incluso, aseguró que otras propuestas serán analizadas y que la prioridad en el tema vial será la seguridad de los peatones: “Los reglamentos son atribuciones del jefe de gobierno, las leyes son atribuciones de la Asamblea. Entonces puedo firmar un nuevo reglamento de tránsito a partir del 5 de diciembre”, anunció.