Dos antologías poéticas

1 Tedi López Mills: Traslaciones (poetas traductores: 1939-1959). FCE; México, 2011. Es admirable el trabajo que ha realizado Tedi López Mills al reunir un amplio conjunto de traducción de poemas hechas por poetas mexicanos. Tedi suma al ejercicio de la escritura poética, la práctica de la traducción y del ensayo. Con tales virtudes no es de extrañar que haya hecho una excelente recopilación de traducciones que se deben a 33 poetas y que abarca un periodo de 20 años. Tedi ha pasado por alto esa ociosa discusión sobre la imposibilidad de la traducción de la poesía. En cualquier latitud son más los que han conocido la poesía extranjera a través de traducciones que quienes pueden leerla en su original. Perogrullo sabe que se traducen los significados, la materia fonética no puede ser reproducida fuera de su sistema. Así, el significado de la expresión del amor entre los árabes, hace más de cinco siglos, pudo ser expresado con otros medios por las lenguas romances, lo que motivó la invención de palabras, ritmos y una concepción distinta de la idea del amor; de la búsqueda de correspondencias se ocuparon los poetas y nadie los culpó, entonces, de traidores. Un rasgo que destaca en el ámbito de la traducción en nuestro país es el hecho de que esta tarea ha sido realizada en gran parte por poetas. La regla a la que se sujetó Tedi para la inclusión de las traducciones en su libro fue que su autoría perteneciera a ellos. México es rico en esta tradición. Nuestros más destacados poetas se han interesado en su práctica. Informa Tedi que su libro se inicia donde concluyó su antecedente, El surco y la brasa, que la misma editorial encomendó a Marco Antonio Montes de Oca y cuya aparición data de 1974. El lapso comprendido en este libro fue mucho más amplio: se inició con Alfonso Reyes y concluyó con Carlos Montemayor. En la compilación de Tedi el espacio temporal es más reducido y se incluyen bastantes poetas que aún no empezaban su labor de traducción en los años setenta. El poeta más joven que tomó en consideración Tedi fue Alfonso D’Aquino (1959). De los poetas traducidos destacan, entre otros, José Emilio Pacheco, David Huerta, José Luis Rivas y Verónica Volkow. 2 Proyectos para un cielo nuevo: poesía nórdica contemporánea. Varios traductores. Dirección General de Publicaciones/Festival Internacional Cervantino; México, 2011. No ha sido muy frecuentada la poesía nórdica por los poetas mexicanos. Octavio Paz, con el auxilio de Pedro Zekeli, divulgó entre nosotros, en el remoto año de 1963, a un conjunto de autores suecos, uno de ellos sería más tarde distinguido con el premio Nobel. Con motivo de haber dedicado el pasado Festival Cervantino a los países nórdicos, se publicó una antología de poetas de Dinamarca, Suecia y Noruega, que incluye también una selección autores finlandeses. Los países escandinavos de hecho constituyen una sola entidad cultural y lingüística; Finlandia posee una lengua totalmente ajena a la de sus vecinos, sin embargo comparte con ellos una afinidad de paisaje, de formas culturales y de temperamento que hace difícil advertir cuál es el sello propio de sus poetas. Domina en esta poesía un tono de confidencia que busca involucrar al lector, sin gran despliegue de metáforas espectaculares, las inquietudes existenciales de los poetas; a veces se percibe un ambiente de desolación que se refleja en espacios de silencio y de intimidad. Jouni Inkala de Finlandia escribe: “El peso de la niebla húmeda de noviembre hace que las farolas,/ las ventanas del edificio de enfrente parezcan constelaciones lejanas/ cercanas.// Y hay más, miríadas de sílabas de palabras,/ camadas de sus posibles mundos nonatos.// Como si yo estuviera aquí en medio de la niebla, como/el primer ser emergido a la tierra desde el barro,// sobre la piedra de la orilla del mar primigenio y doblara/lentamente mi cola hacia la primera letra.// Tal pudo ser un comienzo aún más silencioso.” Su compatriota, Helena Sinervo es capaz de resumir en un solo verso toda una experiencia visual: “En una aguja del pino el bosque entero.” Esta antología es una ventana a una poesía que nos debería ser más familiar.