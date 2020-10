MÉXICO, D.F. (Proceso).- Alessandro Baricco (Turín, 1958) es uno de los escritores italianos contemporáneos más importantes. En español se encuentran traducidas sus novelas más representativas: Tierra de cristal (1991), Seda (1996), City (1999), Homero, Iliada (2004) y Emaús (2009). Ahora circula en librerías Mr. Gwyn (Anagrama. Col. Panorama de Narrativas No. 819; Barcelona, 2012. 184 p.), novela sobre un literato que abandona la escritura. Sin embargo, Gwyn no puede dejar de efectuar descripciones y decide dedicarse a realizar retratos de personas, pero no como pintor, sino como un escritor o copista que hace bocetos con palabras. Para hacerlo les pide a sus modelos que posen desnudos y después de mucho observarlos escribe sus retratos. La actividad será un éxito, pero ocurrirán hechos insospechados que le darán otro cariz a la historia. En esta obra Baricco muestra cómo todo lo que ocurre en la vida cotidiana es una narración y cada sujeto tiene una historia que se manifiesta en su cuerpo y en sus gestos. Así, la labor del escritor Gwyn es, a través de la observación e imaginación, recrear posibles incidentes, sucesos, emociones, sentimientos, para luego expresarlos con palabras. En ocasiones el resultado es preciso, pero en otros el inventario es ambiguo y se tiene que recurrir al matiz y a la imaginación. De esta manera Baricco resalta el papel de la realidad como fuente de la invención literaria, así como muestra los vericuetos del oficio de escribir. Novela original que en cada página sorprende. Puedes leer un fragmento del libro en la siguiente dirección: http://www.anagrama-ed.es/PDF/fragmentos/PN_819.pdf