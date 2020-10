'El cambio climático” casi dos décadas después

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi dos décadas de haber publicado El cambio climático. Causas, efectos y soluciones, los investigadores Julia Carabias, Mario Molina, y José Saraukhán han actualizado aquel estudio ecológico suyo que recientemente aparece en coedición del Fondo de Cultura Económica (FCE) y la Secretaría de Educación Pública SEP), con la colaboración de Georgina García Méndez y Wendy García Calderón. El cambio climático es un nuevo volumen que consta de 22 páginas para el número 241 de la colección “La ciencia para todos”, con prólogo que culmina diciendo: Esperamos que esta obra, que ha sido escrita para quienes no tienen un conocimiento técnico o científico sobre el tema, sea útil para que un mayor número de personas entiendan cabalmente la dimensión del reto que nos confronta como especie en nuestra casa: el planeta Tierra. Y en consecuencia, que nos percatemos de la envergadura de las acciones que, como individuos, sociedades y naciones, debemos comprender. Ya se ha dicho en otras ocasiones: las generaciones anteriores a la nuestra no disponían del grado de conocimiento que actualmente tenemos sobre las causas del cambio climático; las generaciones que nos sucederán ya no tendrán tiempo para llevar a cabo las acciones que ahora, con costos menores, podemos y debemos realizar. Enseguida, el libro comienza con la frase: “La ignorancia no es una buena base para encarar los riesgos”. Los apartados del libro son: I.- Elementos científicos sobre el cambio climático. II.- Factores que determinan la dinámica del clima global. III.- El cambio climático y sus causas. IV.- La respuesta de los ecosistemas y de las especies al cambio climático, y su impacto en la salud humana. V.- Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. VI.- Emisiones globales y de los países. VII.- La respuesta de las naciones y los acuerdos internacionales. VIII.- La economía y el cambio climático. IX.- México ante el cambio climático. X.- Qué futuro le espera a la humanidad: es nuestra decisión. El cambio climático de Carabias, Molina y Saraukhán incluye ilustraciones a color, fotos, estadísticas, índice de abreviaturas, acrónimos y siglas, así como bibliografía, amén de un glosario con cerca de 40 términos sobre el tema, mismos que reproducimos a continuación para interés de nuestros lectores.Alteración química de los océanos generada por un incremento en la cantidad de bióxido de carbono que se absorbe en la atmósfera, y en el mar produce ácido carbónico, lo que crea condiciones más ácidas, es decir, disminuye el pH del agua marina.Sistema integral de información de México que se expresa espacialmente y permite establecer bases de datos y realizar el análisis del peligro, el riesgo y la vulnerabilidad ante desastres a escalas nacional, regional, estatal y municipal.Cubierta gaseosa que rodea la Tierra. La atmósfera está formada casi en su mayoría por nitrógeno (78% de su volumen) y por oxígeno (29.9% de su volumen), junto con otros gases como argón, helio, bióxido de carbono, vapor de agua y ozono, estos últimos en concentraciones variables.Equilibrio de los recursos híbridos que se ingresan y salen en un intervalo de tiempo determinado, ya sea en una cuenca, un embalse, un lago o un país.Vía por la que circula el agua en los océanos de la Tierra, impulsada por los vientos y la circulación termohalina.Son amplias áreas de características climáticas similares en un área geográfica contigua y extensa que se define por factores tales como los tipos de plantas (como unidades arbóreas, arbustivas, herbáceas), características fenológicas de las plantas como el tamaño y la duración de sus hojas, y la estructura que tienen (como bosques, sabanas, pastizales, etcétera).La conforman todos los organismos vivos que se encuentran en una zona: la flora, la fauna y los microorganismos considerados como una unidad.Gas que forma parte de la atmósfera terrestre y que se produce de forma natural en los procesos de respiración de todos los organismos, y también como subproducto de la quema de combustión de fósiles y biomasa, de la deforestación de los bosques y selvas, y otros procesos industriales. En términos de su abundancia, es el principal gas de efecto invernadero, que afecta el equilibrio energético del planeta. Es el gas de referencia frente al que se comparan otros gases de efecto invernadero.Decoloración de los corales que resulta de la pérdida de los organismos simbióticos que los habitan, por efecto del incremento de la temperatura y la acidificación del mar.Cambios acelerados, de origen antropogénico, de algunas características del sistema climático global, como la temperatura de la superficie terrestre y la distribución de la precipitación, los cuales se han observado en las últimas décadas.Región de la estratósfera en la cual la concentración de ozono es mayor (10 ppm) que en el resto de la atmósfera (0.3 ppm). Esta capa se encuentra entre 20 y 30 km por arriba de la superficie terrestre, y absorbe entre 97 y 99% de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, la cual es dañina para una gran variedad de sistemas biológicos.Regiones de circulación de vientos que se elevan cerca del Ecuador y descienden alrededor de los 30° de latitud (norte y sur), creando zonas de alta presión que coinciden con la presencia de los grandes desiertos calientes.Son tormentas originadas en las zonas marinas de baja presión atmosférica, normalmente generadas en las zonas intertropicales, aunque también las hay ocasionalmente a otras latitudes, como en el Polo Norte. Se forman en los veranos de los dos hemisferios a partir de masas marinas que se han calentado por la radiación solar, lo que les da la fuerza que adquieren al generarse. Por ello, el calentamiento del mar tiende a producir ciclones de mayor fuerza con un aire más caliente y consecuentemente con mayor capacidad de cargar vapor de agua y producir precipitaciones mucho más intensas con daños potenciales mayores. Los vientos generados en la espiral ciclónica giran en el hemisferio norte al contrario del sentido de las manecillas del reloj y en el hemisferio sur lo hacen en el mismo sentido que ellas.Cambios cíclicos en los parámetros de la órbita de la Tierra (excentricidad de la órbita, ángulo de inclinación del eje de la Tierra y el grado de cabeceo de la misma) que Milankovic relacionó con los cambios en el clima, como las glaciaciones.Es el movimiento de los vientos a escala global relacionados con los modelos de celdas (de Hadley, de Ferrel y polares) y generados por las diferencias térmicas y de presiones que existen en la superficie terrestre por diferencias del calentamiento producido en el globo terráqueo por los rayos solares.Circulación a escala mundial de los océanos, impulsadas por diferencias en densidad del agua marina, causadas a su vez por diferencias en temperatura y salinidad. En el Atlántico norte, la circulación termohalina consiste en el flujo en la superficie del agua cálida hacia el Norte, y de agua fría en profundidad que se desplaza hacia el Sur, lo que resulta en un transporte neto de calor hacia las latitudes norteñas. El agua de la superficie se hunde en algunas regiones muy confinadas localizadas en altitudes altas.Degradación de los ecosistemas y pérdida de las características fisicoquímicas de los suelos que genera zonas áridas y semiáridas como resultado de diversos factores, que incluyen específicamente la deforestación o la perturbación severa de ecosistemas, variaciones climatológicas y otras actividades humanas.La variabilidad de la vida en la Tierra, medida por la riqueza en la variación genética, y el número de especies y ecosistemas.Conjunto de organismos vivos que interactúan entre ellos y con su entorno físico. Están relativamente definidos porque ocupan un área de condiciones ecológicas similares (régimen climático, suelos, geología, etcétera).Se produce por la absorción de radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre, ocasionada por algunos gases presentes en la atmósfera (GEI), y cuya consecuencia es el calentamiento de la atmósfera.La línea recta imaginaria entre los polos Norte y Sur alrededor de la cual tiene lugar la rotación de la Tierra.En el sector de la energía, las emisiones fugitivas procedentes de los combustibles se pueden dividir en categorías de fuentes relacionadas con los combustibles sólidos (fundamentalmente el carbón) y los sistemas de petróleo y gas natural. El principal gas de efecto invernadero emitido por estas categorías de fuentes es el metano (CH4), aunque algunas fuentes también emiten cantidades menores de bióxido de carbono (CO2).Red de estaciones climatológicas que registran una serie de parámetros del clima tales como la temperatura y la dirección del viento, la precipitación, la humedad relativa, la presión barométrica, el punto del rocío y la radicación solar.Parte de la atmósfera que se encuentra por encima de la tropósfera, y que se extiende entre alrededor de los 8-12 km hasta los 50 km por encima de la superficie terrestre. En la estratósfera, la temperatura aumenta con la altura.Situación experimentada por los organismos vivos que se produce cuando la demanda de agua excede la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su baja calidad restringe su uso. Así, se produce un deterioro de los recursos de agua destinada al consumo tanto de en cantidad (sobreexplotación de los acuíferos, ríos secos, etc.) como en calidad (eutrofización, contaminación, intrusión salina, etcétera).Pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa del suelo junto con la pérdida de agua por la transpiración de la vegetación. Su volumen se expresa en milímetros por unidad de tiempo.Estudio de los fenómenos naturales en sistemas biológicos –como floración, fructificación, caída de las hojas, etc., en las plantas, o anidación, etapas de metamorfosis, migraciones, etc., en animales— que ocurren periódicamente y que están relacionados con el clima y los cambios estacionales.Se presenta cuando un rayo luminoso atraviesa un medio gaseoso que contiene partículas sólidas o líquidas (por ejemplo, humo, polvo o gotas de agua microscópicas); el trayecto que sigue el rayo es visualizado gracias a que las partículas se convierten en centros reflectores de luz.Proceso digestivo mediante el cual los carbohidratos son descompuestas por microorganismos en moléculas más pequeñas para ser absorbidos en el flujo sanguíneo de un animal.Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural o antropogénico, que absorben parte de la radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra al calentarse con la radiación solar. Esta propiedad causa el efecto invernadero. El vapor del agua (H2O), el metano (CH4) y el ozono (O3) son los principales GEI en la atmósfera terrestre. Se encuentran en cantidades modestas en la atmósfera y son producidos por procesos naturales, así como en grandes cantidades por la actividad humana. Además existe una serie de GEI producidos en su totalidad por el hombre, como los clorofluorocarbonos (CFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6).Arrecife coralino que se encuentra en las costas de Queensland, Australia. Abarca 34 millones 870 mil ha. lo que lo hace el más grande del mundo, y está clasificado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.O simplemente ambiente: es el conjunto de condiciones fisicoquímicas y biológicas en el entorno natural de los organismos. Como extensión, en el caso de los humanos, se incluyen además los elementos sociales, culturales y políticos que constituyen su entorno.Suelo permanentemente congelado, que se presenta principalmente en altas latitudes. Abarca 24% de la Tierra en el hemisferio norte, y almacena grandes cantidades de carbono. Como resultado del cambio climático, el permafrost corre el riesgo de derretirse, liberando el carbono almacenado en forma de bióxido de carbono y de metano, que son potentes gases de efecto invernadero.Condición de ingreso económico por persona menos al necesario para cubrir el consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación.Es el “cabeceo” del eje de la Tierra en su rotación, de la manera que un giróscopo o un trompo cabecean al girar con su eje.Son sustancias químicas que tienen el potencial de destruir las moléculas de ozono de la estratósfera. Las SAO, además de óxido nitroso (N2O), son hidrocarburos cuyas moléculas contienen átomos de cloro o bromo, e incluyen a los clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC), halones, hidrobromofluorocarbonos (HSFC), bromoclorometano, metilcloroformo, tetracloruro de carbono y bromuro de metilo. Estas sustancias se usan en equipos de refrigeración y aire acondicionado, como agentes espumantes, solventes de limpieza, agentes para combatir el fuego y fumigantes para controlar las plagas.Movimiento vertical de masas de agua marina de las profundidades a la superficie por el arrastre del viento y que son ricas en nutrientes.Misión satelital conjunta de la NASA y las agencias especiales de los Estados Unidos y Francia, la cual mapeó y midió la superficie del océano de 1992 a 2006.Parte inferior de la atmósfera que se encuentra entre la superficie de la Tierra y los 8 km de altura en los trópicos, donde se forman las nubes y ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos. En la tropósfera la temperatura desciende con la altura.Equivale a 1 tCO2e reducida o secuestrada en un proyecto industrial determinado, calculado con base en el potencial de calentamiento global.Región en la zona ecuatorial donde se producen masas de aire caliente y húmedo debido a las corrientes de baja presión. Está formada, como su nombre indica, por la convergencia de aire cálido y húmedo de latitudes por arriba y por debajo del ecuador. Estas masas generan nubosidad y tormentas.