Jóvenes "rompieron los símbolos del autoritarismo": Arturo Rodríguez al presentar "Ecos del 68"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el movimiento estudiantil de 1968, los jóvenes mexicanos "rompieron los símbolos del autoritarismo", destacó este jueves el periodista Arturo Rodríguez García durante la presentación de su libro Ecos del 68, publicado por, con base en el podcast homónimo que se difundió en la plataforma Convoy Network. Rodríguez, reportero de la revistay también autor de El regreso autoritario del PRI, aseveró que el presidencialismo autoritario mexicano explica "todos nuestros fracasos como país", pues se ha dedicado a "aplastar a quien se propone cambiar el cauce diseñado desde el poder". A través de 10 amplios testimonios de actores que participaron en el movimiento estudiantil, hace 50 años, Rodríguez García destaca aspectos que ocurrieron durante las 10 semanas, tiempo en que los jóvenes retaron al sistema autoritario encarnado entonces por Gustavo Díaz Ordaz, hasta la masacre perpetrada en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre. El libro registra "este despertar, las aspiraciones colectivas, las definiciones políticas y las esperanzas, frente a un autoritarismo incapaz de entender otra cosa que no fuera el obedecimiento", dijo el periodista. Los jóvenes –agregó-- no sólo "debatieron, votaron, decidieron, pitaron, marcharon y resistieron", sino también "conquistaron el Zócalo, símbolo entonces de las reuniones del clientelismo electoral y político", y vencieron la "maquinaria propagandística (...) ese periodismo abyecto que todavía permanece por ahí". Sin embargo, aseveró, los mismos jóvenes, con aspiraciones de cambiar las cosas, se enfrentaron con "ingenuidad" al "político mexicano priista del régimen hegemónico, que era gente pervertida, curtida", lo cual explica que "el movimiento estudiantil fue aplastado, derrotado". Ello se dio el 2 de octubre, cuando los representantes estudiantiles aceptaron una negociación con el gobierno de Diaz Ordaz, y horas después éste optó por una masacre. "En el 68, la historia no la escribieron los vencedores, fue la narrativa de los vencidos la que se posicionó en el imaginario colectivo", planteó a su vez el periodista Homero Campa, editor de la sección internacional de la