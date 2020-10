Editorial Océano publica el cuarto volumen de 'Los gemelos Tapper”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El estadunidense Geoff Rodkey, escritor de libros, películas y programas de televisión, lanza en México su reciente volumen de 256 páginas de la exitosa serie Los gemelos Tapper, a través de la editorial Océano. El título completo de este ejemplar es "Los gemelos Tapper la lían en internet", donde el novio de Claudia Tapper termina con ella mediante un mensaje de texto de celular. Entonces, ella compone la canción Molino de viento, la cual es alabada por su maestro de guitarra y todas sus amigas. Claudia está muy molesta con la actitud de su exnovio al terminar su relación con tan solo un mensaje sin dar la cara y, tras el éxito de su canción entre sus amistades, intenta hacerla viral y la “sube” a una famosa red de videos. El hermano de Claudia, Reese quien es amante de los videojuegos y no busca fama alguna, logra que uno de sus videos se haga viral. La locura llega a su cabeza porque ahora es verdaderamente famoso en las redes. Claudia no puede evitar su sorpresa y el fracaso de su canción en la red. En esta aventura, Claudia y Reese Tapper aprenden muchas cosas que no se deben hacer en internet y alertan sobre el mal manejo y los peligros de la red. Claudia tiene 12 años, le gusta el queso gorgonzola y detesta que le digan lo que debe hacer. Sus aficiones son cantar, componer y tocar la guitarra. A Reese, de la misma edad, le gusta el Jenga, el fútbol y los videojuegos y odia quedarse sin su desayuno favorito. Sus aficiones son jugar al fútbol y a Planeta Amigo en MetaWorld. Los anteriores libros de Geoff Rodkey sobre estos dos personajes son: Los gemelos Tapper quieren ser presidentes (volumen 3), donde ambos se convierten en muy buenos políticos escolares, pues se enfrentan en la contienda para ser presidentes de su clase. Aunque a Reese no le interesa para nada la política y Claudia quisiera convertirse en presidenta de Estados Unidos. Él cambia de opinión cuando descubre que, convertirse en presidente de su clase le daría la oportunidad de anular una nueva y detestable regla. Ambos se enfrentan en un duelo a muerte por el gobierno de su escuela. ¡Y así nace la mayor rivalidad política de la historia de la escuela Culvert! En Los gemelos Tapper arrasan la ciudad (volumen 2), al atravesar en el autobús por Central Park rumbo a la escuela, Claudia tiene una idea maravillosa: organizar la Primera Caza del Tesoro Benéfica del Colegio Culvert. Para ganar, los equipos integrados por sus compañeros de escuela tendrán que buscar un tesoro por todo Nueva York. El esquipo de Reese está integrado por Xander, Wyatt y James. El de Claudia lo forman Parvarti, Carmen y Jens. El objetivo de la caza es reunir el máximo de puntos recogiendo cuantos más objetos de la lista pactada sea posible. Todos los equipos tendrán como máximo cuatro miembros y deberán permanecer juntos durante toda la caza. El día de la caza la ciudad es un caos, así lo afirma el periódico New York Star que ha publicado en su nota: “Una caza del tesoro escolar acaba en disturbios”. A partir de esto, Claudia decide contar todos los pormenores del proyecto y agregar notas, fotos, mensajes en el celular, mapas, dibujos y todo lo posible para comprobar que nada fue tan caótico como lo menciona el periódico. Todas las pruebas se encuentran en este libro. Y en Los gemelos Tapper se declaran la guerra (volumen 1), Claudia y Reese son gemelos, van al mismo colegio y viven en Nueva York. A pesar de tener pocas cosas en común, estos peculiares hermanos solían llevarse bastante bien, hasta que un día todo cambió. Un suceso aparentemente insignificante provocó un enfrentamiento entre ellos. Una “auténtica guerra”, afirma Claudia; mientras que Reese piensa que llamarle guerra es una exageración. Lo cierto es que este enfrentamiento entre ellos se inició en casa, se extendió a la escuela y llegó a la red. Todo comenzó el lunes 8 de septiembre a las 8:27 de la mañana. Reese le lanzó un ataque cruel y sin sentido a Claudia y a partir de ahí nada los pudo parar. Pero esta es la batalla más divertida de la historia. No hay sangre, hay risas y travesuras todo el tiempo. La particularidad de estos libros es que se encuentran narrados a dos voces, pues cada uno de los gemelos da su versión de los hechos. Estos volúmenes provocan carcajadas y atrapan a los lectores de todas las edades, gracias a su estilo fresco y desenfadado, así como a las divertidas situaciones que describen estos dos entrañables personajes