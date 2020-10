Lo que Trump quiso decir

WASHINGTON (apro).- Cuando Donald Trump dijo ante empresarios que sacaría de Estados Unidos a los inmigrantes indocumentados y a los pandilleros vendedores de drogas a través de “operaciones militares”, la Casa Blanca explicó lo que en realidad quiso decir el presidente. Sean Spicer, el vocero de Trump, aclaró en conferencia de prensa que su jefe usó el termino operaciones militares como “adjetivo” para exponer el “alto grado de efectividad” con el que se llevaría a cabo la orden ejecutiva que firmó el 25 de enero sobre la política migratoria, deportación y el combate al trafico y venta de drogas. Al escuchar hablar a Trump, cualquier persona pudo darse cuenta que cuando se refirió a las operaciones militares, el presidente de Estados Unidos sí estaba pensando en operaciones militares. Trump es totalmente impredecible y un populista, y dice lo que en realidad está pensando. Lejos de ser un estadista, Trump sigue hablando como si estuviera haciendo proselitismo, y para él no existen las normas políticas. Está claro que el presidente de Estados Unidos no escucha a los encargados de instrumentar sus políticas. La declaración de Trump sobre las operaciones militares la hizo la semana pasada, mientras su secretario de Seguridad Interior, el general John Nelly, sostenía reuniones en México con Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray. Lógico fue que al enterarse de las palabras de su jefe, Kelly intentó calmar las aguas y con toda certeza afirmó que no se militarizaría la estrategia migratoria ni el combate al trasiego de drogas en Estados Unidos. Limitado en su lenguaje, Trump es demasiado coloquial cuando hace referencia al cumplimiento de las promesas que hizo al electorado estadunidense que lo llevó a la presidencia. Con demasiada frecuencia repite las palabras “hermoso, maravilloso, grandioso”, por citar solo algunas. ¿Cuántas veces Trump ha dicho que construirá un “muro hermoso” en la frontera con México? El presidente de Estados Unidos lo ha mencionado en 17 ocasiones desde el pasado 20 de enero a la fecha, por solo poner un ejemplo de que dice lo que en realidad piensa. Y no será la única ocasión que Sean Spicer o algún integrante del gabinete de Trump tengan que salir a minimizar las palabras del presidente de Estados Unidos para evitar una crisis de política nacional o de carácter internacional. La semana pasada Spicer nos hizo recordar a Rubén Aguilar, el vocero de Vicente Fox que con frecuencia salía a Los Pinos a matizar “lo que quiso decir el presidente”. Sabemos que Fox es un lenguaraz y que se va de la boca, pero Trump es siniestro. El presidente de Estados Unidos dice lo que en realidad está pensando y no siempre sus “hombres buenos”, como se refiere a los integrantes de su gabinete, podrán apagar el fuego con palabras o aclaraciones menos directas. Trump está empecinado en cumplir sus promesas, y a eso sí hay que tenerle miedo, porque lo que dice intentará cumplirlo.