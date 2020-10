Ciudadania19s contra el olvido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Conforme pasan los días parece que se va diluyendo de la agenda pública la tragedia de miles de familias damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Eso es lo que quisieran algunos funcionarios e inmobiliarias que se coludieron en estructuras de corrupción que se derrumbaron con el siniestro natural, que eso cayera en el olvido para que ya no existan repercusiones. Pero no es así. #Ciudadanía19S es la conjunción de un amplio grupo de organizaciones civiles y de ciudadanos que se ha encargado de refrescarle la memoria tanto al gobierno de la Ciudad de México como al federal para que no deje de cumplir con sus responsabilidades y transparente sus acciones tanto de reconstrucción como de justicia ante los responsables de la caída de inmuebles mal hechos. Integrada por una veintena de organizaciones y varias decenas de ciudadanos que han trabajado e impulsado el mejoramiento urbanístico y ecológico de la Ciudad de México, #Ciudadanía19S representa la respuesta civil que incomoda a partidos y gobierno porque les exige asumir la responsabilidad que tienen en materia de prevención de desastres, de seguridad pública y de atención a las demandas y exigencias de apoyos de quienes resultaron damnificados por los sismos. La existencia de #Ciudadanía19S es la corroboración más fehaciente de la incapacidad de partidos políticos y gobierno para responder a emergencias sociales. Al mismo tiempo, es la evidencia más clara de que la sociedad civil es la que ha respondido de mejor manera ante los siniestros naturales, algo que ojalá se repitiera ante los problemas políticos y sociales. Este frente ciudadano se ha mantenido activo y al tanto del plan de reconstrucción para la Ciudad de México y ha exigido que no sea para beneficiar a las constructoras inmobiliarias, algunas de las cuales fueron responsables del colapso de edificaciones mal hechas. Sus prioridades son: total transparencia en el catastro de los edificios dañados, claridad en el atlas de riesgo que presentó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, honestidad en el uso de los recursos públicos y de las donaciones para los damnificados, investigar de manera profunda a los responsables de las obras mal construidas y de las autoridades que dieron los permisos de construcción. En fin, que el gobierno capitalino y federal atiendan a los damnificados como debe ser. El trabajo organizado y permanente que vienen realizando es lo deseable para toda organización civil, que no actúe solamente como una reacción instantánea que luego se diluye, sino de manera permanente y continua. Por cierto… Una de las exigencias de #Ciudadanía19S es que Miguel Ángel Mancera transparente su relación con las empresas inmobiliarias que han hecho de la Ciudad de México su principal negocio. Esto porque Ignacio Cabrera, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Coparmex en la Ciudad de México denunció un día antes del sismo del 19 de septiembre que los desarrolladores de vivienda destinan entre el 30 y 50% del costo total de los trámites en “mordidas” que tienen que dar a las autoridades. La duda es razonable, no vaya a ser que del negocio inmobiliario salgan los gastos de la campaña electoral de Mancera.