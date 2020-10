México cabildeó la reelección en la ONU del primo de la canciller Ruiz Massieu

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reelección de Carlos Ruiz Massieu Aguirre, primo de la canciller Claudia Ruiz Massieu, como miembro de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos de Presupuesto de la ONU (ACABQ, por sus siglas en inglés) para el periodo 2017-2019, ocurrió hoy después de una campaña de cabildeo internacional encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde hace más de año y medio. De acuerdo con documentos obtenidos a través de la plataforma, la Cancillería envió por lo menos tres instrucciones a las delegaciones de México en el exterior con un propósito: convencer a los gobiernos indecisos de votar a favor del mexicano. Ruiz Massieu Aguirre es integrante del Servicio Exterior Mexicano y labora en la SRE desde 1999, una década y media antes de que Enrique Peña Nieto nombrara a su prima como titular de la dependencia federal. Durante los últimos tres años presidió la ACABQ en representación de México, fue el primer latinoamericano en desempeñar este cargo. Anteriormente, ocupó distintos puestos diplomáticos en la embajada de México en Costa Rica, en las Naciones Unidas y en la Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. El 23 de abril de 2015, Ana Paula Barbosa, entonces directora general para la ONU, envió un correo electrónico a las delegaciones de México en América Latina, África y Medio Oriente, Asia-Pacífico y Europa. José Antonio Meade Kuribreña, actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), estaba entonces a cargo de la cancillería. En este correo, la funcionaria indicó a las representaciones de México en el exterior la decisión del gobierno mexicano de “presentar la postulación del Señor Carlos Ruíz Massieu Aguirre para ser reelecto a la ACABQ”. Además, pidió a los diplomáticos “remitir nota verbal a los países miembros de la Organización, solicitando el apoyo de sus respectivos gobiernos a favor de la candimex (candidatura mexicana) que nos ocupa”. Para el 9 de julio siguiente, Barbosa envió otra misiva a 14 embajadas de México en América Latina y el Caribe, con copia a las delegaciones en el exterior. En ella, advirtió que el gobierno de República Dominicana también postuló a un diplomático, Olivio Fermín, para ocupar el único puesto vacante en la ACABQ para los países de América Latina. Fermín se convirtió en el competidor de Ruiz Massieu Aguirre y de la diplomacia mexicana. “Es de suma importancia conocer a la brevedad si dichos países cuentan con compromisos previos, de manera que se puedan realizar los ajustes del caso a la campaña de promoción”, urgió la funcionaria. También solicitó a los embajadores “reforzar gestiones ante las autoridades correspondientes para reiterar el interés del gobierno de México por contar con los apoyos de los países enlistados”. El pasado 6 de abril, Joel Hernández García, recientemente nombrado director general de la SRE para la ONU, mandó un tercer correo electrónico a las embajadas de México en 31 países cuyos gobiernos aun no definían su voto a favor de Ruiz Massieu Aguirre. Entre ellos destacaban Estados Unidos, Italia, India e Indonesia. “Resulta indispensable redoblar esfuerzos para promover la postulación mexicana”, planteó el funcionario, al exhortar a los embajadores a “reforzar las gestiones al más alto nivel posible con los países que aún no definen su posición”. En este correo, Hernández también expresó la disposición de la cancillería en negociar el voto con los demás gobiernos. “Se agradecerá indagar si la contraparte correspondiente contará con alguna candidatura en el futuro próximo que pueda ser sujeta a un acuerdo de intercambio de votos con la postulación que nos ocupa”. La ACABQ “tiene como objetivo examinar el presupuesto ordinario y el de operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización presentado por el Secretario General; aconsejar a la Asamblea en cualquier asunto administrativo y presupuestario; examinar y emitir una opinión a la Asamblea General sobre las cuentas de las Naciones Unidas y de las agencias especializadas”, recordó hoy la SRE. La votación se llevó a cabo en Nueva York este viernes 4, durante el 71° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. La dependencia del gobierno mexicano se “congratuló” por la reelección de Carlos Ruiz Massieu Aguirre. Tweets by CGRuizMassieu