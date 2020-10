Pemex impone cuotas a empleados para la "vaquita" al Teletón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) pide a sus trabajadores de confianza pagar --mediante “donativos sugeridos” deducibles de impuestos-- entre 300 y 600 pesos a la fundación Teletón, cuyo programa televisivo para recolectar fondos arrancará el próximo 9 de diciembre. Por lo menos en la Dirección Corporativa de Procesos de Negocio y Tecnologías de la Información (DCPNTI) de Pemex, los trabajadores “de nivel 8 para adelante” tienen hasta este jueves 1 para depositar el dinero que les corresponde a la cuenta bancaria 7305801, abierta a nombre de “Teletón – Pemex” en la sucursal 7009 de Banamex, y hasta el próximo 15 de diciembre para entregar a sus superiores un comprobante de la transferencia. Este año, además de los donativos, gerentes de la CDPNTI tuvieron que vender 30 boletos de 600 pesos, otros 31 boletos de 800 pesos y 3 boletos “VIP” de mil 500 pesos para el concierto que dio la banda Los Ángeles Azules anoche en el Recinto Sindical de Pemex en Azcapotzalco, también en el marco de la campaña Teletón. Pemex reconoce que “se manda un correo de parte del área social y se sugiere (el monto del donativo) de acuerdo al nivel de los empleados”, pero niega que estos pagos sean obligatorios o que se cobre alguna cuota a los empleados para la campaña. Esta investigación, realizada por la Alianza Méxicoleaks –de la queforma parte-- con base en documentos filtrados a través de su plataforma electrónica , muestra que para los trabajadores de confianza de Pemex, el pago de donativos al Teletón es una práctica de “cada año”, vigilada por la jerarquía. Los directivos de Pemex pueden monitorear cuáles de sus trabajadores realizó una transferencia al Teletón, ya que dispone de la cuenta PEMEX8192 en la sección de “Donativos Corporativos” del portal de la fundación, desde la cual les es posible consultar los comprobantes de pago por RFC. -¿Este mecanismo está avalado desde la dirección general de Pemex, de González Anaya?, se le pregunta a Eduardo Martín, coordinador del Área de Información y Prensa de Pemex. “Te puedo decir que lo que es un mecanismo, es el apoyo institucional, pero en concreto desde él, no lo sé, no lo sé. Lo desconozco. Pero sí es el apoyo institucional”, responde. Sergio Moreno Basurto, otro empleado de Pemex entrevistado en el marco de este reportaje, afirma que “el director general de Pemex tiene el contacto con la fundación Teletón”. Añade: “De la dirección general de Pemex emana todo esto”. El Teletón es una asociación de carácter privado que opera una red de centros de rehabilitación e inclusión infantil en el país. Produce cada año un show mediático, junto con Televisa, para levantar fondos. El año pasado, el Teletón recolectó 327 millones 267 mil pesos; este año aspira a alcanzar el mismo monto, de acuerdo con su página de Internet. Entre los donadores más importantes se encuentran los gobernadores, quienes suelen ofrecer a la fundación cantidades millonarias provenientes del erario. En octubre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU pidió al gobierno mexicano no derogar la atención de las personas con discapacidad a entidades privadas como el Teletón, ya que esta responsabilidad le corresponde al Estado. En su informe , el grupo de expertos recomendó a la administración de Enrique Peña Nieto no entregar fondos públicos al Teletón que, además, “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad” a través de sus campañas. Algunos de los empresarios más ricos del país junto con influyentes dueños de grupos de medios forman parte del patronato de la fundación. Entre ellos figuran Carlos Slim Domit, dueño de Grupo Carso y Telmex; Emilio Azcárraga Jean y Alejandro Vargas Guajardo, respectivos presidentes de Televisa y Grupo MVS. En su informe de sustentabilidad 2015, Pemex declaró que entregó 3 millones 249 mil pesos al Teletón el año pasado; en 2014, esta suma se elevó a 4 millones 49 mil pesos. José Antonio Dorbecker, director de Medios de Teletón, explica en entrevista con la Alianza Méxicoleaks que más de 703 medios, gobiernos, así como personas físicas y morales participan a la campaña de recolección de fondos. “La gente lo hace porque le nace. El testimonio que tenemos de los colaboradores, en este caso de PEMEX, nos han manifestado que sienten un orgullo de participar”, asevera.El pasado 14 de noviembre, Elizabeth Guardia Chalela, funcionaria adscrita a la DCPNTI, se reunió con siete gerentes y coordinadores de esa dirección y les expuso los detalles de la campaña Teletón 2016. Horas más tarde, envió a los mismos servidores públicos un correo electrónico, que fue filtrado a través de Méxicoleaks. “Les hago llegar la presentación de la Campaña Teletón y Concierto de los Ángeles Azules, reiterando fechas de reportes, entrega y cierre de la campaña en nuestra Dirección, así mismo todos los viernes necesitamos tener un reporte de avance de cada área con el monto de depósitos y de venta de boletos”, explicó. Envió, en archivo adjunto, una presentación de PowerPoint en la cual se detallaba la ruta que los “trabajadores de Pemex, Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales” debían seguir para realizar el pago y sacar el comprobante. El documento especificó que el trabajador “entregará (el comprobante) al enlace de su área en la que se encuentre laborando”. Las primeras diapositivas plantean cuánto dinero debe transferir cada trabajador al Teletón según su nivel –300 pesos para los niveles 8 a 35; 350 pesos para los niveles 36 a 40 y 600 pesos para los niveles 41 a 48-- a la cuenta de Banamex, con clabe interbancaria 002180700973058019. Las diapositivas siguientes enseñan cómo solicitar, paso por paso, el recibo deducible de impuestos: el trabajador debe ingresar a la página del Teletón, pichar a “¿Cómo donaste?”, ingresar a la sección “portal de empleados”, teclear “PEMEX8192” en el apartado, seleccionar “Nueva Solicitud” y escribir los últimos cuatro dígitos de su número de cuenta en el formato. El 15 de noviembre, las consignas de Guardia empezaron a circular en la DCPNI: Cindy Berenice Muñoz Bernal, otra trabajadora del área, transfirió el mensaje por correo electrónico a 13 “enlaces”. Escribió: “Como cada año solicitamos de su apoyo para contribuir a la campaña Teletón (…) Es muy importante que en el archivo Excel adjunto, ingresen copia del comprobante de pago”. Y advirtió, en negritas: “Cabe señalar que se hará corte semanal cada viernes”. Ricardo Reyes Millan, uno de los receptores del mensaje, escribió a otros cuatro trabajadores. En su correo, explicó que “de los boletos de los Ángeles Azules, tendremos que dividirlos por subgerencia, en mi caso voy a pagar uno de 600 y uno de 800, así que sobran 14 de 600 y 13 de 800, repártanselos entre los 3”. Pidió a Sergio Moreno Basurto, coordinador en el área Corporativo, que solicitara “a los regionales nos ayuden con las aportaciones correspondientes por nivel”. A su vez, Moreno transmitió las órdenes, también mediante correo electrónico, a 17 subgerentes, superintendentes, jefes de departamento, administradores y analistas. Subrayó que “los donativos son a nivel nacional paralos trabajadores de confianza deen adelante”. Resaltó: “solicitamos el apoyo de losen las Zonas para registrar los depósitos en el formato de Excel adjunto”. Contactado vía telefónica el miércoles 30, Moreno declara que la campaña de colecta Pemex-Teletón proviene de la dirección general de Pemex; afirma que los donativos son “aportaciones” y niega que sean obligatorios o descontados de la nómina de los trabajadores. “Esto se va permeando a todas las subdirecciones, a todas las gerencias y va bajando todos estos niveles”, aseveró Moreno, quien, al final de la plática, negó haber enviado un correo electrónico a los subgerentes. Eduardo Martín asegura que se trata de “un donativo completamente voluntario” y que “los correos y la solicitud de aportación son para los trabajadores de confianza”. Añade: “Si un sindicalizado quiere donar, también deposita”, y precisa que si un trabajador no cumple, “nadie dice nada, nadie te presiona”. Justifica la existencia de una “cuenta referenciada” de Pemex en el sistema informático del Teletón: “Pemex se encarga de dar el comprobante de lo que se deposita porque es deducible, como lo hacemos con la Cruz Roja, con el RFC. Pemex hace esa labor de apoyo social. Pero no pone un centavo institucional, es de los trabajadores”. Los documentos filtrados a través de Méxicoleaks desmienten al servidor público. El proceso es al revés: es el Teletón que da el comprobante al trabajador –como a cualquier donante-- porque el donativo es deducible de impuestos.