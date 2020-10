Con 198 metros, Nvbola Tower rompe récord de altura residencial en el país

Edificada con capital 100% mexicano y con una excepcional altura de 198 metros, Torre Nvbola será un símbolo en la arquitectura mexicana al ser el edificio residencial más alto que está en construcción a nivel nacional y cuya conclusión se hará en un tiempo récord de 3 años y 10 meses. Aunado a ello, se trata también de una de las obras de mayor impacto e innovación en todo el país, pues para lograr hacerla realidad se utilizan sofisticados sistemas de ingeniería, como una bomba robótica que vierte el concreto trepando losa por losa (Placing boom) y que es usada por primera vez en el país. Ubicada en el Distrito Sonata, en Puebla, Nvbola fue desarrollada por Blueicon, una empresa poblana con inversionistas nacionales, que promete la entrega de la torre para noviembre de 2017. El complejo cuenta con zona comercial, oficinas, departamentos residenciales y áreas comunes que incluyen: una alberca semiolímpica, nightclub, sky bar, cancha de padel, karaoke, gym, club de negocios, helipuerto y áreas verdes, entre otros.De acuerdo con la opinión de destacados arquitectos, esta obra, inspirada en el significado de símbolo, promete acceder a un estilo de vida nuevo en la ciudad de Puebla. “Nvbola es un elemento que nació símbolo y va a ser siempre símbolo”, dijo en entrevista el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina, con 32 años en el ramo y proveniente de una escuela de arquitectura mexicana apasionante, ya que trabajó con Ricardo Legorreta y, a través suyo, con Luis Barragán. Gutiérrez Cortina es uno de los responsables de la remodelación del World Trade Center, en la ciudad de México. “Arquitectónicamente –dice Gutiérrez Cortina- Nvbola tiene algo que jamás he visto en ningún otro edificio en México, que es la generosidad de los espacios internos. Los departamentos tienen 3.60 de altura. 360 es un número mágico, son 15 varas. Nvbola regresa al 360, y eso me impresionó”. Por su parte, Pablo Cortina Cordero, Director General y fundador de Postensa, empresa mexicana líder en construcción de estructuras, comenta que Nvbola va a impactar a Puebla por su altura (no hay una más alta en el país), pero también por su diseño y cualidades: “Es muy vanguardista; creemos que va a crear un estándar en el mercado de bienes raíces, se disparó de las demás, es la mejor torre”, dijo. Las características de la cimentación también impresionaron a Cortina, quien comentó: “Tiene 80 pilas de 33 metros de profundidad, que equivalen a un edificio de 11 o 12 pisos de altura, abajo de la tierra; tienen una gran zapata agarrada a estas pilas, por así decirlo, que mide casi lo que 3 canchas de tenis, por 3 metros de altura de concreto. ¡Imagínate el volumen! Ya sumando pilas y cimentación son 9,400 metros cúbicos de concreto, y pues todo ese concreto se vertió en tiempos increíblemente eficientes y rápidos, rompiendo récords”. Luis González Arenal, arquitecto con 40 años de experiencia y que ha realizado obras para clientes en Estados Unidos, Canadá, Hong Kong y Laos, también quedó impactado con los datos técnicos de la cimentación. “Es increíble verdaderamente, yo no me puedo ni imaginar, con la experiencia que tengo, un colado de ese tamaño. Creo que es un gran reto técnico que se superó”, exclamó. UN ESTILO DE VIDA ÚNICO EN LA CIUDAD En el mismo Distrito Sonata, frente a la rotonda del acceso principal desde la Vía Atlixcáyotl, se encuentra SonataTowers, el proyecto de departamentos residenciales más exitoso en la ciudad de Puebla y cuya construcción y entrega a sus propietarios fue de sólo 24 meses. También bajo el sello de Blueicon, este complejo residencial engloba un estilo de vida de primer nivel mundial. Cuenta con servicios como valet parking, spa, room service, albercas, gym, sala de cine, minigolf y áreas verdes de 2,400 metros cuadrados de pasto natural en el tercer nivel (el más grande del pais en su tipo).*Puedes apreciar las entrevistas completas en www.nvbola.com