Con 252 cuartos se inaugura en diciembre el hotel más grande de Puebla

PUEBLA, Pue.- Será el próximo 21 de diciembre cuando Sonata Hotel, el más grande en todo Puebla, abra sus puertas para recibir a visitantes de todo el mundo. Con una arquitectura impresionante que simboliza el infinito, ofrece 242 cuartos y 10 penthouses desde los cuales es posible disfrutar de distintas vistas de la ciudad. Ubicado en Distrito Sonata, una de las zonas más modernas de la Angelópolis, este complejo hotelero es la suma del buen gusto, lujo y confort, lo que se refleja hasta en el más pequeño de sus detalles, como las amenidades dispuestas en cada habitación y lo moderno de los servicios de que se dispondrá en cada una de ellas. Sus huéspedes no sólo podrán descansar en camas cubiertas con sábanas de 250 hilos, sino que además tendrán la opción de pedir room service desde la pantalla del televisor o manejar las cortinas de manera automática. También tendrán acceso a realizar su check in o check out a través de pantallas y contarán con servicio gratuito de hasta 10 megabites.Sonata Hotel goza de exclusividad, seguridad y privacidad y posicionara a Distrito Sonata como el Town Center más importante de la ciudad, al cual se puede llegar con rapidez desde el aeropuerto “Hermanos Serdán” o desde la capital del país. Aquí también podrá tener acceso a la habitación desde su celular con tecnología “NTC”, señal de televisión en HD, on demand de películas de estreno, además de cine, cafés, antros, bares y los mejores restaurantes a pie desde el hotel. También se dispondrá de menú de vinos dentro de la habitación, cafetera de “La Parroquia”, así como minibar de puerta de cristal y opción a bebidas internacionales.Sonata Hotel será la mejor opción para los turistas nacionales y extranjeros, así como para quienes viajan por motivos de negocios. Aquí se cuenta con un salón de eventos con capacidad de hasta 350 personas y terraza, con opción a convertirse en tres salones de hasta 110 personas. Y si usted es de las personas a las que les gusta disfrutar de su hotel sin tener que desplazarse a grandes distancias, aquí podrá disponer de catering personalizable con seis opciones de menú bistro internacional y regional mexicano, así como de un canal de nado climatizado, pool bar con DJ, concierge 24 horas y gimnasio con equipos profesionales. Sonata Hotel es el único con cines, restaurantes, bares, club nocturno, así como corporativos de negocios, todo a unos cuantos pasos.Y si por el contrario, además de pasar un tiempo ameno en el hotel quiere conocer los sitios de mayor atractivo turístico en Puebla, le ofreceremos tours exclusivos por el centro histórico en varios idiomas. Otros súper detalles de los que podrá gozar en las habitaciones son amenidades de L'Occitane, muebles de baño de diseñador, regadera de termostato con opción ecológica, madera natural de “Tzalam” en todos los muebles de habitación, y también circuito cerrado de vigilancia las 24 hrs. en el perímetro e interno.Desde hoy es posible reservar tu lugar para disfrutar este impresionate hotel, entrando a su pagina de internet: www.sonatahotel.com