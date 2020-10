8 consejos para evitar que roben tu celular y cómo reportar un teléfono robado

En el metro y transporte público en general

Pedro camina por la calle a la vez que habla con el celular, pero no se percata de que alguien le sigue. Alguien se aproxima y le pide información sobre un lugar, él se gira y de repente el sospechoso le atraca quitándole su teléfono móvil. Esta situación se produce muy a menudo, de hecho, es uno de los delitos que no para de crecer. Sólo en la Ciudad de México los robos de celulares han pasado de 3550 (año 2013), 4260 (año 2014) a 4453 (2015). En el año 2015 en todo México se registrarony respecto al año anterior esta cifra aumentó casi un 40%. Teniendo en cuenta que aproximadamente 90 de cada 100 personas están suscritas a una compañía de telefonía móvil (103 millones en total), las estadísticas de robos van a seguir creciendo. Es cierto que cada vez más usuarios tienen más aplicaciones de seguridad como rastrear un celular , bloquear el teléfono o reportar un robo (de esto hablaremos más adelante). El patrón del ladrón ha cambiado, ahora puede cometer el delito en cualquier parte y de forma espontánea. Sigue estas prácticas para evitar que no te roben el celular y mantener segura tu identidad en diferentes escenarios:Esto es un peligro sobre todo cuando hay mucha gente, el ladrón puede aprovechar mejor la distracción y robarte sin que te des cuenta.Parece algo obvio, pero si tienes largos trayectos y tienes que usar mucho el teléfono utiliza siempre ambas manos, serás un objetivo más difícil para cualquier ladrón por lo que se lo pensará dos veces antes de cometer el delito.Muchos ladrones utilizan estos puntos de acceso para huir rápidamente justo cuando se cierran las puertas. Intenta sentarte o pararte por zonas medias, son áreas más seguras.Para tener mayor protección introduce tu celular en una bolsa con zipper en tu bolsa, será más costoso para el ladrón atravesar el doble zipper.Cuando oyes el celular tu respuesta automática es coger la llamada, pero no todos lugares son iguales. En el caso de que te encuentres en lugares donde hay gente concentrada o de fiesta, es mejor posponer la llamada y llamar de nuevo en un lugar seguro con menos gente.Aunque muchas personas tienen la costumbre de llevar el teléfono en la mano las autoridades siempre recomiendan guardarlo y no dejarlo a la vista de los ladrones, con esta práctica te conviertes en un blanco fácil.Con los nuevos dispositivos Android, iphone y blackberry la gente ha cambiado su forma de comunicarse a través del chat. Ahora la función principal no es llamar sino chatear. Desde el instante que comienzas a chatear tu atención a lo que te rodea desaparece y es ahí cuando el delito puede suceder.Aunque hablar con el celular dentro del carro está prohibido, la gente sigue haciéndolo mientras maneja. Esto implica dos cosas, pones en riesgo tu vida y la de los demás por riesgo de accidente y a la vez te pueden robar el móvil. Sí, muchos ladrones se acercan a vehículos cuando ven al conductor hablando por teléfono y aprovechan la ocasión.Si te han robado el móvil tienes que comunicarte con tu operador de telefonía para bloquear inmediatamente el teléfono. Prueba a llamar desde otro teléfono o la página web accediendo como cliente. Por eso es recomendable registrarse como cliente en el perfil web de tu compañía y poder controlar las funciones principales de tu celular.Existe otra opción para bloquear y reportar que tu teléfono móvil ha sido robado a través del código IMEI. Para utilizar esta opción se recomienda obtener el código IMEI del teléfono nada más comprarlo y apuntarlo en un lugar seguro. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha creado una herramienta en la web www.ift.org/mx/imei para comprobar a través del IMEI el estado del celular. Simplemente tienes que introducir el código IMEI que consta de 15 dígitos y podrás bloquear la línea y el propio teléfono. De esta forma evitarás que cualquier hacker lo reactive o haga un flexeado para venderlo en la calle o robar datos personales. Para obtener el código IMEI escribe previamenteen tu teléfono y pulsa llamar o búscalo en la etiqueta que hay dentro del terminal cuando quitas la batería.