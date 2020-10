Mexicano que acierte este resultado, ganará más de 10,5 mil millones MXN

¿Te imaginas una vida como la de los grandes futbolistas? Los que sabemos de fútbol, también sabemos de oportunidades, y para el viernes 12 de octubre se ofrece una bolsa de más de 548 millones de dólares en el Mega Millions y tú podrás jugar desde México.Este fin de semana podrías ser el vecino de tu jugador favorito con sólo jugar y comprar, de manera legal, segura y online, tus boletos oficiales del Mega Millions , traído desde Estados Unidos a México gracias al líder mundial de mensajería de boletos de loterías: theLotter.com. IMPORANTE - El sorteo ofrece USD 548 millones y tendrá lugar en la noche del viernes 12 de octubre. Descubre cómo puedes jugar online desde México en 4 pasos:1. Ingresa a theLotter y busca la lotería Mega Millions . 2. Elije un tipo de apuesta: Estándar, Peña (grupal) y Paquete (estándar + grupal). 3. Indica cuántas líneas quieres jugar y elije tus números, puedes elegirlos manualmente o con las funciones que ofrece theLotter. 4. Ahora, como si jugaras un videojuego, simplemente haz clic en Jugar y tu participación por la gran bolsa quedará asegurada. Desde el 2002, theLotter ha tenido más de 4,1 millones de usuarios ganadores, sumando en total más de 1,7 mil millones MXN de premios pagados.En México empieza a ser tendencia una plataforma que brinda la posibilidad de jugar online a loterías extranjeras tales como el famoso Mega Millions, gracias al servicio líder de mensajería de theLotter , con el cual puedes adquirir boletos oficiales de las mejores loterías del mundo, desde cualquier país.Los usuarios simplemente hacen lo mismo que harían en una tienda, solo que mejor; con theLotter hay más opciones de juego que incrementan las probabilidades de ganar. El contenido de la plataforma está disponible en español y los usuarios pueden revisar resultados y leer información de las loterías.Si combinas todos los números extraídos en el sorteo a través de theLotter.com , la empresa correrá con todos tus gastos y no tendrás que preocuparte por costear el viaje, ni tampoco por pagar ninguna comisión o pago adicional a theLotter, también te asignarán gratuitamente un abogado para que te acompañe en el proceso. Pero si ganas un premio secundario, este será transferido directa y automáticamente a tu cuenta personal, también sin comisiones.“No cobramos comisiones por ningún premio gracias a que los usuarios compran sus boletos con un valor de recargo por nuestro servicio de mensajería, el recargo y el precio del boleto se suman y se muestra el total a pagar en nuestra página web o aplicación para iOS y Android. Esto hace que el proceso sea fácil, rápido y confiable para los usuarios”, destacaron los representantes de theLotter.Las leyes en Estados Unidos son muy claras y ninguna prohíbe que un extranjero se gane la lotería. El único requisito es que los boletos no abandonen el estado donde fueron comprados y es por ello que el ganador debe volar hasta donde se encuentra el recibo original si gana un premio mayor. Representantes de theLotter hablaron con nosotros y aclaran que la plataforma online no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no es catalogado como un operador de loterías ni mucho menos como un sitio web de apuestas. Su trabajo consiste únicamente en prestar un servicio de mensajería. La plataforma es operada por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por Malta Gaming Authority, garantía de que theLotter es seguro.El próximo premio del Mega Millions por USD 548 millones se sorteará la noche del viernes 12 de octubre. Esta es una gran oportunidad para los mexicanos que soñamos miles de millones. Los usuarios de México siguen comprando sus boletos en theLotter para el siguiente sorteo del Mega Millions, así que pronto se conocerá al gran ganador que, posiblemente, puede estar leyendo este artículo ahora mismo. ¿Hay extranjeros que se ganaron la lotería de EE. UU. en theLotter? ¡Muchos! Una de las mayores alegrías se la llevó la panameña Aura en 2017, gracias a su premio de 30 millones de USD en la lotería de Florida. Ella superó al iraquí que se llevó 6,4 millones de USD en la lotería Megabucks de Oregón, en 2015. Por su parte, Powerball, Mega Millions y otras loterías también ha repartido premios a nuestros jugadores de todos los rincones del planeta: Australia, Reino Unido, Canadá, Colombia, El Salvador.