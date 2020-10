Mexicano podría ganar más de 16 mil millones MXN este viernes 19 de octubre

Estamos hablando de casi MIL MILLONES DE DÓLARES los que se juegan este viernes en la noche y tú, desde México, puedes participar de manera legal y segura a través de theLotter.com ¿Sabías que nadie ha vuelto a la luna debido al enorme costo que esto supone? Pues tú podrías costearte tu propio viaje de ida y vuelta si aciertas correctamente el resultado de la mayor bolsa del mundo: 900 millones de dólares es lo que ofrece la lotería Mega Millions este viernes 19 de octubre.Con más de 16 años de experiencia, theLotter.com ha tenido más de 4,2 millones de usuarios ganadores, sumando en total más de 90,8 millones dólares pagados. Gracias a este innovador servicio, se puede jugar desde cualquier lugar del mundo de manera legal, segura y online a las mejores loterías del mundo. La plataforma opera con un equipo dedicado las 24/7 y ofrece diferentes y reconocidas alternativas de pago. Para la tranquilidad de los usuarios, todas las transacciones realizadas en theLotter están protegidas y encriptadas.1. En theLotter.com busca la lotería Mega Millions . 2. Elige un tipo de apuesta: Estándar (individual); Peña (grupal) o Paquete (individual + grupal) 3. Indica cuántas líneas quieres jugar y elige tus números 4. Ahora haz clic en Jugar y tu participación por el acumulado de casi mil millones USD quedará asegurada.Cuando un mexicano gana un premio mayor en theLotter.com , la empresa correrá con todos los viáticos para reclamar el premio personalmente, el ganador no deberá pagar ninguna comisión o pago adicional a theLotter, adicionalmente, se le asigna gratuitamente un abogado para acompañarle en el proceso. Cuando el usuario gana un premio secundario, este será transferido directa y automáticamente a su cuenta personal. Los ganadores latinos de theLotter suman ya decenas de millones de dólares de países como Argentina, México, Colombia, Uruguay, entre muchos otros. Entre los premios ganados con theLotter, se destacan un premio de 30 millones de dólares reclamado por una usuaria en Panamá y un premio de USD 1 millón ganado por un salvadoreño, por lo que no sería raro que otro mexicano vuelva a ganar y cobre los USD 900 millones del Mega Millions de este viernes 12 de octubre.Cesar, un representante de theLotter habló con Proceso: “Esto es posible gracias a que los boletos cuentan con un valor de recargo por el servicio de mensajería. El recargo y el precio del boleto se suman y se muestra el total a pagar. Esto hace al proceso fácil, rápido y confiable para los usuarios, quienes siempre tienen todas las garantías de propiedad de sus boletos para su seguridad”.theLotter.com no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no es catalogado como operador de lotería, ni como sitio de apuestas. theLotter es operado, como empresa de mensajería, por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA, garantía de que theLotter es seguro. Las leyes en Estados Unidos no prohíben que un extranjero gane la lotería. El único requisito es que los boletos no abandonen el estado donde fueron comprados, el cual es cumplido por theLotter. La empresa asegura los boletos en una caja de seguridad hasta que tengan que ser cobrados por el ganador.La lotería Mega Millions tiene ya más de 22 años volviendo ricos a sus jugadores, pero es la primera vez que ofrece un premio tan alto, casi mil millones de dólares este mismo viernes, un nuevo récord, y el segundo mayor acumulado del mundo. El primer récord mundial, de 1,58 mil millones de dólares entregado en enero de 2016, le corresponde a su competencia, el Powerball , que también juega este sábado 20 de octubre.