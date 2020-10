México: Más de 7,5 mil millones MXN en juego el viernes 5 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡El enorme sorteo de lotería que está moviendo al mundo ha llegado a México! ¡Elhabrá una bolsa acumulada deen el Mega Millions! En México ya se pueden comprar en línea los boletos oficiales y los mexicanos buscarán ganar una bolsa de aproximadamentepesos mexicanos, actual acumulado de la lotería Mega Millions de Estados Unidos en el próximo sorteo del. Para asegurar tu participación desde cualquier ciudad de México, deberás ingresar al sitio web theLotter.com y comprar tus boletos oficiales del Mega Millions. Conoce cómo puedes jugar online desde México a una lotería extranjera en 4 pasos con theLotter: 4 pasos para jugar online por el premio de1- Ingresa a theLotter y busca la lotería Mega Millions 2- Elige un tipo de apuesta, entre las opciones disponibles están: Apuesta Estándar, Peña y Paquete 3- Indica cuántas líneas quieres jugar y elige tus números, puedes elegirlos manualmente o con las funciones que ofrece theLotter 4- Ahora sólo haz clic en Jugar y tu participación ya quedará aseguradaPara comprar sus boletos, los usuarios de theLotter hacen lo mismo que una tienda, solo que mejor y con más opciones de juego que incrementan, matemáticamente, las probabilidades de ganar cualquier premio. En dicha plataforma también podrás revisar resultados y leer información de otras loterías. Tanto en México como en el mundo, esta nueva posibilidad de jugar online es totalmente legal y segura gracias al servicio líder de mensajería de theLotter, con el cual puedes adquirir boletos oficiales de las mejores loterías del mundo.Desde el 2002, en theLotter crece el número de ganadores de todo el mundo. Para ser más exactos, gracias a theLotter, más de 4,1 millones de usuarios han ganado premios de lotería, sumando en total aproximadamente 1,7 mil millones MXN pagados. Cuando ganas una bolsa a través de theLotter, la empresa paga todos los viáticos y no tendrás que pagar ninguna comisión o pago adicional a theLotter por haber ganado, incluso te asignarán gratuitamente un abogado para que te acompañe en el proceso. Si ganas un premio secundario, este será transferido directa y automáticamente a tu cuenta, sin ninguna comisión. Entre los premios ganados con theLotter, se destacan un premio de 30 millones de dólares reclamado por una usuaria en Panamá y un premio de USD 1 millón ganado por un salvadoreño. Gracias a tales premios, theLotter. ha sido noticia en medios como New York Times CNN y el canal de noticias Fox “No cobramos comisiones por más grande o pequeño que sea el premio, gracias a que los usuarios compran sus boletos con un valor de recargo por nuestro servicio de mensajería, el recargo y el precio del boleto se suman y se muestra el total a pagar en nuestra página web o aplicación para iOS y Android. Esto hace que el proceso sea fácil, rápido y confiable para los usuarios”, destacaron los representantes de theLotter En Estados Unidos las leyes son claras y ninguna prohíbe que un extranjero se gane la lotería. El único requisito que existe es que los boletos no abandonen el estado donde fueron comprados y es por ello que el ganador debe volar hasta donde se encuentra el recibo original si gana una bolsa. Desde theLotter.com nos aclaran que la plataforma online no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no es catalogado como un operador de loterías ni mucho menos como un sitio web de apuestas. Su trabajo consiste únicamente en prestar un servicio de mensajería. La plataforma es operada por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por Malta Gaming Authority, garantía de que theLotter es seguro.La próxima bolsa del Mega Millions por USDmillones se sorteará la noche del. Esta es una gran oportunidad para los millones de jugadores de lotería de México porque no habría manera de participar en una lotería extranjera tan emocionante sin theLotter. La venta acelerada de boletos del Mega Millions en México aumenta de manera significativa las posibilidades de que el siguiente gran multimillonario esté entre nosotros.theLotter.com ofrece en México diferentes y reconocidas alternativas de pago como VISA, MasterCard y Paysafecard, siendo MasterCard la tarjeta más aceptada en la plataforma. Para la tranquilidad de los usuarios, todas las transacciones realizadas en theLotter están protegidas por SSL de GeoTrust